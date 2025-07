Konsolidácia ministra vnútra marí podľa PS rozvoj regiónov

Bratislava 17. júla (TASR) - Konsolidácia ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) marí rozvoj regiónov. Modernizácia samospráv mohla priniesť konsolidáciu viac ako pol miliardy eur, namiesto nej minister likviduje odbor, ktorý túto agendu zastrešuje. Hovorí o prepúšťaní z odboru modernizácie verejnej správy. Minister tak koná v rozpore s programovým vyhlásením vlády (PVV). Upozorňuje na to opozičné Progresívne Slovensko (PS). Rezort vnútra obvinenia či konanie v rozpore s PVV odmieta. Tvrdí, že sa len zlučujú dva odbory.



„Viacerí z prepustených ľudí pracujú v oblasti samospráv viac ako desať rokov. Je neuveriteľne amatérske a diletantské, ak si vedenie rezortu neuvedomuje obrovské riziká vyplývajúce z ich straty,“ skonštatoval člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Marek Lackovič (PS).



Progresívne Slovensko v tejto súvislosti hovorí o hazarde s ľudským kapitálom, ktorý patrí medzi to najhodnotnejšie, čo Slovensko má. Hnutie pripomína, že avizovaná Rada vlády pre verejnú správu, ktorá mala priniesť očakávanú reformu samospráv, bude týmto krokom úplne paralyzovaná. Odôvodňuje to tým, že odborné kapacity, ktoré mali zastrešovať jej chod a prinášať závery do legislatívneho procesu, boli „takmer bez výnimky zrušené.“



Ministerstvo v reakcii pre TASR uviedlo, že pre konsolidáciu verejných financií pristúpil rezort k systematickému nastaveniu procesov v rámci verejnej správy. Dementuje, že koná v rozpore s programovým vyhlásením vlády. Podotýka, že celú agendu modernizácie štátnej správy zastrešuje odbor podporných činností, koordinácie a modernizácie verejnej správy, ktorý zároveň bude zastrešovať aj chod Rady vlády SR pre verejnú správu. „Dôvodom zlúčenia dvoch odborov v jeden je zefektívnenie riadenia a zjednodušenie administratívnych a organizačných procesov,“ podotkol hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.