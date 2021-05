Kontakty už nemusia ísť do izolácie, ak sú bez príznakov a očkované

Bratislava 10. mája (TASR) - Úzke kontakty pozitívnych osôb na nový koronavírus nemusia ísť do izolácie, ak nemajú príznaky ochorenia a sú zaočkované. Zmenu priniesla od pondelka vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR k izolácii osôb a karanténe úzkych kontaktov.



Aby osoba nemusela ísť do karantény, musí byť najmenej 14 dní po druhej dávke mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 alebo štyri týždne po zaočkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny. Výnimku z izolácie si môžu uplatniť aj ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a do 180 dní od prekonania sa dali zaočkovať, pričom od prvej dávky očkovania ľubovoľnou vakcínou uplynuli aspoň dva týždne.



Zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, musia podstúpiť karanténu iba v prípade, ak sa u nich, ako u úzkych kontaktov, vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia.



Naďalej platí, že v karanténe ako úzky kontakt nemusí byť osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období nie viac ako 180 dní.