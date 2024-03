Kontrola ukázala že v súvislosti s nehodu A. Danka došlo k pochybeniu

Bratislava 2. marca (TASR) - V súvislosti s januárovou dopravnou nehodou podpredsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) kontrola ukázala, že došlo k pochybeniam, ktoré zatiaľ nie je možné špecifikovať. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann. Televízia Joj informovala o tom, že malo dôjsť k potrestaniu radových policajtov. Ministerstvo vnútra to pre TASR nepotvrdilo.



"Kontrola v uvedenom prípade zistila určité pochybenia, o ktorých v tejto chvíli nie je možné informovať, keďže aj protokol kontroly je súčasťou vyšetrovania, ktoré ešte stále prebieha," uviedol pre TASR Neumann s tým, že vyšetrovanie dozorujúcej prokuratúry by malo byť v najbližšom čase ukončené. "Následne budeme informovať aj o postupe polície pri tejto nehode," dodal.



Prezídium Policajného zboru (PZ) k prípadu naďalej nemôže poskytovať bližšie informácie. "Naďalej platí pokyn príslušnej prokuratúry o neposkytovaní informácií v danej veci, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu prebiehajúceho konania," uviedli pre TASR z odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ.



K dopravnej nehode došlo 11. januára večer v bratislavskej Dúbravke. Danko mal podľa svojich slov dostať šmyk a naraziť do semafora. Po príchode hliadky sa na mieste nenachádzal. Dychovej skúške sa podľa polície podrobil v piatok popoludní. Mala negatívny výsledok. Danko sa za incident ospravedlnil a deklaroval, že škodu zaplatí.



Kontrolu postupu policajtov nariadil policajný prezident Ľubomír Solák. Spolu s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) avizovali, že po ukončení zverejnia detaily vyšetrovania nehody aj kamerové záznamy.