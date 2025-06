Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany dostali nové vozidlá

Bratislava 24. júna (TASR) - Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany (KCHL CO) v Nitre, Slovenskej Ľupči a Jasove dostali nové laboratórne vozidlá. Ako na utorkovej tlačovej konferencii informoval minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra (MV) SR Ervín Erdélyi, ide o veľmi potrebný krok smerom k modernizácii technického vybavenia integrovaného záchranného systému (IZS).



„Týmto krokom výrazne zlepšujeme operabilitu, bezpečnosť a efektivitu jednej z najdôležitejších odborných zložiek civilnej ochrany. V prostredí nepredvídateľných hrozieb ide o investíciu, ktorá môže v konečnom dôsledku zachraňovať životy,“ uviedol minister s tým, že doterajšie vozidlá, ktoré laboratóriá používali pri výjazdoch, boli v prevádzke už 18 rokov.







„Hlavnou činnosťou týchto pojazdných kontrolných chemických laboratórií je najmä prieskum a meranie ovzdušia, odoberanie podozrivých vzoriek neznámych látok, chemická a radiačná analýza,“ vysvetlil Erdélyi, podľa ktorého sú odovzdané vozidlá vybavené na európskej úrovni.



Vedúca KCHL CO v Jasove Jana Paharová doplnila, že plne vybavené mobilné laboratórium je potrebné pri plnení ich úloh v teréne, ktoré vyplývajú z mimoriadnych udalostí. „Vybavenie tohto nového terénneho zásahového vozidla navrhli pracovníci KCHL. Všetko vyplynulo z požiadaviek, čo potrebujeme v teréne. Nové vozidlá nám pomôžu skvalitniť našu prácu v teréne a zrýchlia odozvu pri riešení mimoriadnych udalostí,“ dodala.



Jedno kompletne vybavené vozidlo vrátane nadstavby, výstražných zariadení a servisného balíka stálo 140.000 eur s DPH. Obstaranie prebehlo v súčinnosti sekcie krízového riadenia a odboru dopravy sekcie ekonomiky MV SR, pričom bolo financované z poistného rezervného fondu PZP.



Každé z troch nových vozidiel Volkswagen Crafter 4x4 disponuje podľa rezortu špeciálnou nadstavbou upravenou na mobilné laboratórium. Vo vnútri sa nachádza pracovný stôl so zásuvkami, stolička, regály s úložnými boxami, chladnička, umývadlo s teplou vodou, výkonná powerbanka (160 Ah), elektrocentrála, osvetľovacia súprava, profesionálna meteostanica, doplnkové náradie, klimatizácia aj nezávislé kúrenie s rozvodmi vzduchu.



V roku 2024 zasahovali laboratóriá v 66 prípadoch a za necelý prvý polrok 2025 zaznamenali 32 výjazdov.