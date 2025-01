Kontrolný nákup ministra R. Takáča potvrdil, že potraviny zlacneli

Bratislava 4. januára (TASR) - Od nového roka vláda znížila DPH na potraviny, čo má za následok nižšie koncové ceny potravín na pultoch.



"Je to čierne na bielom. Potraviny zlacneli. Za ten istý nákup sme po novom roku zaplatili takmer o päť eur menej ako minulý rok," povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč bezprostredne po nákupe.



"Napriek najhorším verejným financiám, s ktorými sme prebrali krajinu a konsolidácii, ku ktorej sme museli pristúpiť, aby sa Slovensko nevydalo gréckou cestou, vláda Roberta Fica znížila DPH na potraviny. To viedlo aj k zníženiu aj reálnych cien potravín na pultoch, hoci opozícia a média tvrdili, že to tak nebude a strašili verejnosť zdražovaním. Neprajníci a amatérski babráci sa zase ukázali," dodal.



Prvý nákup potravín urobil minister Takáč 19. decembra 2024. Zaplatil zaň 74,90 eura. Nákup tých istých potravín v tej istej predajni zopakoval 3. januára 2025, pričom výsledná cena na bloku bola 70 eur. Sadzba DPH pri všetkých potravinách klesla - z 20 percent na 19 percent a pri základných potravinách z 10 percent na 5 percent. Nakupované potraviny neboli v akcii.