Kontrolóri: Proces povoľovania a používania dronov má vážne riziká

Bratislava 2. novembra (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR identifikoval vážne bezpečnostné riziká v procese povoľovania a používania dronov. Národní kontrolóri upozornili na to, že štátne inštitúcie nestíhajú reagovať na zásadné zmeny a dynamický technologický vývoj, ktorý priamo súvisí s využívaním bezpilotných lietadiel. Svoje zistenia odovzdajú vláde. TASR o tom informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.



"Dôležité bude upraviť legislatívu tak, aby sa jednoznačne určilo ministerstvo, ktoré bude gestorovať túto oblasť, začne koordinovať aktivity participujúcich strán a národnými kontrolórmi identifikované bezpečnostné riziká budú čo najminimalizovanejšie," zdôraznil šéf NKÚ SR Ľubomír Andrassy. Problematika dronov je podľa úradu roztrieštená medzi takmer desiatku inštitúcií.



"Riziká zistené a opísané už v priebehu prípravy kontroly vyústili do rozhodnutia, že v audite nebudeme pokračovať a odovzdáme vysoko aktuálne zistenia vláde, aby ona rozhodla ako ďalej, aké legislatívne zmeny je potrebné pripraviť a ako nastaviť manažment tohto nového, bezpečnostne veľmi citlivého problému," vysvetlil Andrassy.



Slovensko je podľa jeho slov poslednou členskou krajinou EÚ, ktorá neprebrala do národnej legislatívy európske nariadenie o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel. "Nový vládny kabinet by preto mal aktívne konať, aby Slovensko nebolo vystavené sankčnému konaniu zo strany Európskej komisie," podotkol.



Najzásadnejšia časť z nariadenia Európskej komisie, ktorá na Slovensku chýba, sa podľa NKÚ týka registrov majiteľov dronov. Národný systém je postavený len na osobnej zodpovednosti pilotov. Kontrolóri upozorňujú, že ak si fyzická osoba nesplní zákonnú povinnosť a nezaregistruje sa, pri súčasnom nastavení kontrolných mechanizmov ju nie je možné identifikovať.



Andrassy doplnil, že drony sú bezpečnostným rizikom z hľadiska prevádzky kritickej infraštruktúry štátu, napríklad pre letiská, jadrové elektrárne či vodné zdroje. "Štát napriek tomu, že ešte v roku 2019 identifikoval významné problémy priamo súvisiace s povoľovaním, prevádzkou či kontrolou dronov, len formálne poveril Policajný zbor vypracovaním strategického dokumentu, ktorý dodnes nebol rozpracovaný," dodal.



Národná autorita pre oblasť externej kontroly tiež odporúča poslancom parlamentu, aby zaviazali rezort hospodárstva spracovať víziu rozvoja modernej a vysoko inovatívnej hospodárskej činnosti, tzv. dronovej ekonomiky.