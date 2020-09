Kontroly na hraniciach s Českom sa obišli zatiaľ bez väčších problémov

Praha/Bratislava 19. septembra (TASR) - Na hranice medzi Českom a Slovenskom sa v piatok vrátili policajné kontroly. Východní susedia totiž Českú republiku v súvislosti s koronavírusom zaradili medzi rizikové krajiny - na Slovensko sa je tak možné dostať len s negatívnym testom na COVID-19 alebo nastúpiť do karantény.



Napísal o tom v noci na sobotu spravodajský server ČT24 s tým, že slovenská polícia v piatok nijaké väčšie problémy na hraniciach nezaznamenala a premávka bola len minimálna.



Na Slovensko môžu prísť od piatka až na niekoľko výnimiek z ČR len ľudia s negatívnym testom na koronavírus alebo tí, ktorí sú zmierení s nástupom do povinnej karantény. To však celý rad ľudí od cesty k východným susedom Česka odrádza; na inak rušných komunikáciách cez hranice bol tak v piatok relatívny pokoj, približuje ďalej webová stránka ct24.ceskatelevize.cz.



Zákaz platí nielen pre vodičov, ale aj pre peších chodcov a cyklistov. Hranice však nie sú uzavreté úplne: na hraničných priechodoch sú náhodné kontroly a ľudia musia počítať s tým, že ak sa dostanú z Česka na Slovensko, hrozí im nielen karanténa, ale aj pokuta až 44.000 Kč (zhruba 1645 eur).



Opatrenie, ktoré slovenskej vláde odporučili tamojší odborníci, zasiahne aj do života ľudí, ktorí majú na druhej strane hraníc svojich príbuzných. Už na jar boli ľudia tri mesiace bez kontaktu so svojimi blízkymi, niektorí teraz plánujú, že sa budú stretávať aspoň priamo na hraniciach, poznamenáva Česká televízia.