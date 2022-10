Kontroly na hranici so Slovenskom posilnili českí vojaci

Praha 9. októbra (TASR) – Na kontrolách, ktoré Česko dočasne zaviedlo na hranici so Slovenskom, sa od nedele podieľajú aj českí vojaci. Potvrdila to Armáda Českej republiky (AČR) na sociálnej sieti, informuje TASR.



"Dnes sme spolu s Colnou správou ČR posilnili ochranu vnútorných hraníc (EÚ) so Slovenskom. Budeme nasadení v spoločných hliadkach... po prvý raz aj a našimi záložníkmi," uviedla AČR v tvíte.



Česká armáda podľa predošlého oznámenia vyčlenila na hraničné kontroly 320 príslušníkov pozemných síl a aktívnych záloh. Striedať sa majú v štyroch rotáciách po 80 členoch, informoval server iDnes.cz.



Česká vláda rozhodla o dočasnom obnovení kontrol na vnútorných schengenských hraniciach so Slovenskom v dôsledku nárastu nelegálnej migrácie. Kontroly sa začali 29. októbra pôvodne na desať dní, tento týždeň ich však Praha predĺžila o ďalších 20 dní. Potrvajú tak najmenej do 28. októbra. Kontroly na slovenskej hranici s rovnakým termínom, predĺžením i odôvodnením zaviedlo aj Rakúsko.



Polícia ČR v nedeľu dopoludnia oznámila, že za posledných 24 hodín skontrolovala na hranici so SR celkovo 25.091 osôb, z toho 208 osôb tvorili migranti vstupujúci do krajiny nelegálne. V bilancii zverejnenej na Twitteri doplnila, že za uplynulý deň zadržali dvoch prevádzačov a na Slovensko vrátili 95 osôb.