Kontroly na hraniciach s Českom sa budú týkať aj vlakov

Bratislava 28. septembra (TASR) - Dočasné zavedenie kontrol na hraniciach Česka so Slovenskom sa bude týkať aj medzištátnej vlakovej dopravy. Pre TASR to potvrdili zo Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ktorá o tom bola informovaná z českej strany.



Kontroly by sa mali začať od polnoci zo stredy na štvrtok (29. 9.). "Je predpoklad, že vlaky budú jazdiť mierne zmeškané. Polícia ČR sa bude snažiť o maximálne skrátenie pobytu a meškania vlakov. Kontroly budú realizované v pohraničnej stanici na českej strane," priblížil hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Spoločnosť České dráhy taktiež avizovala, že pre hraničné kontroly sa medzištátne vlakové spoje zdržia. "V súčasnej dobe je ťažké odhadovať dĺžku pobytu v pohraničných staniciach a oneskorenie v jazde. Odhadujeme však, že by sa zdržanie mohlo pohybovať okolo 15 minút v závislosti od obsadenosti jednotlivých spojov," uviedol hovorca spoločnosti Petr Šťáhlavský.



Dopravca RegioJet pre TASR uviedol, že očakáva maximálne 15-minútové meškanie spojov idúcich zo Slovenska do Česka. Kontroly medzi Slovenskom a Rakúskom by sa ho, ako tvrdí, dotknúť nemali. "V oboch prípadoch sme pripravení spolupracovať tak, aby dosahy na dopravu a cestujúcich boli čo najmenšie," uviedli zo spoločnosti s tým, že aktívne komunikujú s ministerstvami a políciou.



Autobusový dopravca Slovak Lines tvrdí, že sa s podobnými zvýšenými kontrolami na rakúskych hraniciach stretáva pravidelne. "Zo skúseností vieme, že nemávali výrazný vplyv na prípadné zdržania. Všetky spoje smerom do Viedne alebo na letisko Schwechat vypravujeme načas alebo len s minimálnym meškaním," uviedol pre TASR hovorca dopravcu Štefan Bako.



Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava (BID), koordinátor integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, nevie predvídať, čo zavedenie kontrol na rakúskych hraniciach prinesie. "Podľa medializovaných informácií rakúski policajti budú kontrolovať predovšetkým dodávky a väčšie vozidlá, pričom nebolo špecifikované, ako sa kontroly dotknú autobusovej dopravy," uviedla pre TASR hovorkyňa BID Eva Vozárová. Situáciu budú monitorovať a v prípade potreby cestujúcich informovať.



Česko aj Rakúsko ohlásili dočasné zavedenie kontrol na hraniciach so Slovenskom od polnoci zo stredy na štvrtok. Dôvodom je zvýšená nelegálna migrácia.