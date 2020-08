Konzílium epidemiológov zatiaľ termín stretnutia dohodnutý nemá

Bratislava 7. augusta (TASR) - Termín stretnutia konzília epidemiológov stanovený zatiaľ nie je. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Úradu vlády SR. Za posledný týždeň pribudli desiatky potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19, rovnako aj úmrtia.



Slovensko doteraz eviduje 2523 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Vo štvrtok (6. 8.) pribudlo 43 potvrdených prípadov nákazy. Úmrtí je celkovo 31.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje na svojej pôde stretnutie pandemickej komisie, ktorá by mala odobriť pandemický plán. Stať by sa tak malo v utorok (11. 8.).



Do pandemického plánu potreboval rezort podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) zapracovať viaceré pripomienky. Avizoval však vytvorenie štyroch pracovných skupín, ktoré sa zaoberajú imunizáciou obyvateľstva, vytvorením semaforov pre zariadenia sociálnych služieb, zabezpečením tímov rýchlej intervencie či zabezpečením ambulantnej starostlivosti v súvislosti s novým koronavírusom.