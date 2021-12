Konzílium odborníkov podporuje postup hygienikov k zatváraniu škôl

Bratislava 2. decembra (TASR) - Konzílium odborníkov podporuje regionálnych hygienikov pri prerušovaní prezenčnej výučby v školách. Uviedli to v spoločnom stanovisku, o ktorom vo štvrtok informovali TASR.



"Plne podporujeme rozhodnutia regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktoré v súčinnosti s orgánmi miestnej samosprávy pristupujú k nevyhnutným krokom. Regionálni hygienici poznajú situáciu na lokálnej úrovni a je ich povinnosťou a poslaním prijímať všetky opatrenia potrebné na záchranu ľudských životov, vrátane krátkodobého preventívneho prerušovania prezenčnej výučby," zdôraznili.



Konzílium tvrdí, že si uvedomuje problémy, ktoré prerušovanie prezenčnej výučby spôsobuje. Zároveň však hovorí o katastrofickej epidemickej situácii, poukazuje na kolaps nemocníc a strach rodičov o zdravie svojich detí.



"Právo na vzdelanie je nesmierne dôležité, no právo na život a zdravie je ešte dôležitejšie. Dnes nemáme k dispozícii žiadne ideálne riešenia. Krátkodobé prerušenie prezenčnej výuky sme sami navrhovali pred dvoma týždňami," uviedli s tým, že malo trvať sedem pracovných dní a malo byť celoplošné.



Podľa odborníkov sa v súčasnosti žiadna trieda nedá označiť ako úplne bezpečná. Hovoria, že deti a mladí ľudia sú najsilnejším vektorom šírenia nákazy. Zdôraznili, že cieľom ich návrhu bolo znížiť prenos nákazy medzi nimi a následný prenos do staršej populácie, ktorá má väčší podiel prípadov, končiacich hospitalizáciou a úmrtím.