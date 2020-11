Konzílium prerokuje Sulíkov plán, delenie síl považuje za neefektívne

Bratislava 24. novembra (TASR) - Konzílium odborníkov je pripravené prerokovať protipandemický plán ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Deklarovalo, že je otvorené diskusii a spolupráci. Nepovažuje však za efektívne, že Sulík rozdeľuje sily v čase, keď sa majú spájať v boji s pandémiou. Konzílium pripomína svoj návrh opatrení, ktoré majú pomôcť v boji s novým koronavírusom.Sprísňovanie či uvoľňovanie opatrení navrhujú členovia konzília riešiť cez regionálny semafor. Pri dosiahnutí celoštátnych limitov, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť situáciu, by sa celá krajina prepla do vyššieho stupňa ohrozenia, v prípade zlepšenia sa zas vrátila k regionálnemu semaforu.Návrh používa štyri škály predstavujúce určitý stupeň ohrozenia, ktoré sú definované na základe celoštátnych limitov a regionálnych charakteristík a farebne znázornené zelenou, žltou, oranžovou a červeňou farbou. Posledná štvrtá škála je rozdelená na štyri stupne červenej. Pre každú škálu sú v návrhu definované opatrenia.Epidemiologická situácia sa na národnej úrovni má vyhodnocovať podľa priemerného počtu nových prípadov za sedem dní, ako aj hospitalizovaných a trendu chorobnosti. Regionálne charakteristiky sú hodnotené na regionálnej, okresnej úrovni. Ide o efektívne reprodukčné číslo, vážená 14-dňová incidencia, počet hospitalizovaných, trend sedemdňovej incidencie, aktuálne zhodnotenie situácie na regionálnej/okresnej úrovni pracovníkmi jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva.Premiér Igor Matovič (OĽANO) v pondelok (23. 11.) avizoval, že Sulík má plán najskôr predstaviť na konzíliu odborníkov a pandemickej komisii, a ak tam získa hlasy odborníkov, potom sa má o ňom rokovať aj na ústrednom krízovom štábe. Rovnako na prerokovanie čaká aj semafor, ktorý má pripravený minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO).povedal Krajčí v pondelok. Nový protipandemický plán Semafor zdravia z dielne SaS zohľadňuje situáciu v regiónoch . Hovorí o opatreniach, pravidlách a odporúčaniach pre celé Slovensko, pre konkrétne obvody, spomína plán testovania, rieši cezhraničný režim aj odškodnenie zatvorených či obmedzených prevádzok.