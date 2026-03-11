< sekcia Slovensko
Konzulárno-krízový tím SR sa z Blízkeho východu vrátil na Slovensko
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Šesťčlenný konzulárno-krízový tím SR, ktorý v uplynulých dňoch asistoval na letisku v ománskom Maskate pri organizácii a odbavení repatriačných letov so slovenskými občanmi, sa vrátil na Slovensko. Tím zložený zo zástupcov ministerstiev zahraničných vecí a obrany pomáhal zabezpečiť plynulý priebeh evakuácií v čase krízového náporu. TASR o tom informovali z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Členovia mimoriadneho konzulárno-krízového tímu prileteli do Maskatu v piatok (6. 3.). „Vyslaním špeciálneho tímu sme reagovali na vznik náročnej situácie na letisku v Maskate, kde došlo k obrovskému náporu, vplyvom čoho letisko z kapacitných dôvodov zastavilo prijímanie niektorých letov. Aj vďaka osobnej prítomnosti našich odborníkov sa nám podarilo práve z Ománu zrealizovať najviac repatriačných letov a z tohto bodu prepraviť do bezpečia najviac občanov,“ uviedol šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD). Zároveň zdôraznil, že prítomnosť tímu priamo na letisku významne prispela k profesionálnemu priebehu celého procesu z pohľadu ministerstva ako koordinátora evakuácie, tak samotných občanov.
Tím tvorili dvaja skúsení konzuli slovenskej diplomacie a štyria zamestnanci Ozbrojených síl SR vrátane psychológa a zdravotnej sestry. Na mieste pomáhali občanom SR pri vstupe a orientácii na letisku, registrácii, odbavení batožiny, prechodu cez bezpečnostnú a pasovú kontrolu, organizácii nástupu do lietadiel či pri komunikácii s miestnymi úradmi a leteckými spoločnosťami. „Osobitnú pozornosť venovali zraniteľným skupinám cestujúcich, najmä rodinám s deťmi, starším osobám alebo ľuďom so zdravotnými ťažkosťami. Komunikovali tiež s miestnymi orgánmi, zamestnancami letiska, bezpečnostnými zložkami a handligovými spoločnosťami,“ dodalo MZVEZ.
Ako priblížili členovia konzulárno-krízového tímu z ministerstva zahraničných vecí Roman Bogdan a Viktor Valla, zásadnú časť ich práce predstavovala intenzívna komunikácia s občanmi priamo na letisku. „Poskytovali sme im aktuálne informácie o celkovom procese vykonania evakuačného letu a jeho podmienkach, o odbavovacích miestach, bezpečnostných kontrolách či nástupných bránach, ktoré sa vzhľadom na preťaženie letiska často priebežne menili alebo neboli vôbec zobrazené na informačných tabuliach,“ priblížili.
Členovia tímu zároveň udržiavali nepretržitý kontakt s ústredím Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vrátane Medzinárodného operačného krízového centra, ako i s partnermi z rezortov obrany a vnútra. Spoločná koordinácia všetkých zapojených zložiek umožnila zvládnuť logisticky náročnú operáciu a zrealizovať bezpečný návrat občanov SR.
