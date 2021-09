Konzumácia egrešov podporí lepší spánok, pomáha predchádzaniu zápchy

Bratislava 1. septembra (TASR) – Egreše sú dobrým zdrojom vitamínov, minerálov aj vlákniny. Nie sú bohaté na tuky a bielkoviny. Sú bohatým zdrojom horčíka, ktorý je dôležitý pre kvalitný spánok. Okrem iného pomáhajú predchádzaniu zápchy. Upozornil na to bratislavský regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ).



"Bohaté množstvo vlákniny taktiež môže pomôcť pri kontrole hladiny cukru v krvi, keďže vláknina spomaľuje vstrebávanie cukru do krvného obehu a zabraňuje tak prudkému zvýšeniu jeho hladiny v krvi. Mangán nachádzajúci sa v egrešoch pomáha pankreasu pri tvorbe inzulínu, a tým pomáha podporovať lepšiu kontrolu glukózy v krvi," uviedol odbor podpory zdravia bratislavského RÚVZ.



Sú tiež veľmi dobrým zdrojom vitamínov, a to konkrétne vitamínu B5, nenahraditeľného pre metabolizmus, ďalej vitamínu C, ktorý je dôležitý pre imunitný systém, ako i zdravie pokožky a vlasov. Tiež obsahujú vitamín E, ktorý taktiež pôsobí na zdravie pokožky a vlasov, a vitamín A, ktorý spolu s vitamínom C podporuje zdravie očí.



Bohaté sú aj na meď, ktorá je dôležitá pre zdravie a pružnosť ciev, imunitný systém a mozog. Egreše obsahujú aj mangán, ktorý je dôležitý pre zdravie s tvorbu kostí a pre metabolizmus, draslík, nevyhnutný pre zdravie ciev. Keďže egreše obsahujú veľa draslíka a zároveň majú nízky obsah sodíka, tento pomer podľa RÚVZ priaznivo pôsobí na uvoľňovanie krvných ciev a udržiavanie správneho krvného tlaku.



Egreše sú taktiež bohaté napríklad na flavonoidy, ktoré pomáhajú znižovať krvný tlak a zlepšovať funkciu ciev, čo môže znižovať riziko výskytu srdcovocievnych chorôb. Plody egrešov sú taktiež zdrojom organických kyselín, ktoré sú zodpovedné za ich kyslastú a kyslú chuť. "Z týchto kyselín sú egreše bohaté na kyselinu citrónovú, ktorá má antioxidačný účinok a pôsobí pozitívne na zdravie mozgu a kognitívne funkcie - pamäť a chráni pred degeneratívnymi ochoreniami mozgu, ako je Alzheimerova choroba," zdôraznil odbor zdravia.



Ríbezľa egrešová alebo egreš obyčajný pochádza pôvodom z viacerých častí Európy a západnej Ázie. Podľa rôznych odrôd dnes môžu mať rôzne sfarbenie, ako napríklad bledožlté alebo zelenožlté, ružové, červené, tmavofialové až čierne a môžu byť jemne ochlpené alebo hladké. Najskôr sa vyskytovali ako divorastúce kríky, neskôr začali byť pestované v záhradách a kultivované na rôzne odrody.