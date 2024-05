Koordinátorom digitálnych služieb má byť Rada pre mediálne služby

Bratislava 22. mája (TASR) - Koordinačným orgánom pre dohľad nad dodržiavaním povinností poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb vrátane internetových vyhľadávačov má byť Rada pre mediálne služby (RpMS). Vyplýva to z návrhu novely zákona o mediálnych službách a transpozície príslušných nariadení Európskej únie (EÚ), ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet takisto odobril návrh, aby sa o legislatíve rokovalo v skrátenom konaní.



Tzv. národný koordinátor bude mať úlohu presadzovať nariadenia EÚ o digitálnych službách a dohľad nad trhom, s právomocou ukladať sankcie za porušenie povinností. "Za hlavný orgán zodpovedný za aplikáciu a presadzovanie týchto nariadení EÚ sa navrhuje RpMS, ktorá má už v súčasnosti kompetencie v oblasti platforiem na zdieľanie videí a platforiem na zdieľanie obsahu," vysvetľuje ministerstvo kultúry. Rada by v tejto súvislosti mala disponovať aj príslušnými vyšetrovacími právomocami, podobne ako ich budú mať národní koordinátori v iných členských štátoch.



RpMS bude mať tiež väčšiu voľnosť v rozhodovaní o vyhlasovaní výberových konaní na rozhlasové frekvencie, v novele zákona chce predkladateľ vypustiť obmedzenie, podľa ktorého sa tieto výberové konania mohli konať iba dvakrát ročne v konkrétnych obdobiach. "RpMS sa tak bude môcť lepšie prispôsobiť aktuálnemu počtu voľných frekvencií," argumentuje ministerstvo.



Návrh novely zákona o mediálnych službách takisto upravuje povinnosti v oblasti multimodálneho prístupu v televíznom vysielaní RTVS. Medzi programy, ktoré sú vyňaté z povinnosti hlasového komentovania pre nevidiacich, sa podľa návrhu novely majú zaradiť aj publicistické programy založené na diskusii hostí. "Pri publicistických programoch, ktoré sú založené na diskusii hostí, totiž nie je potrebné pre ich vnímanie a pochopenie zo strany nevidiacich realizovať hlasové komentovanie pre nevidiacich, keďže z hľadiska obrazovej zložky majú zvyčajne statický priebeh," uvádza návrh.



Rovnako uvádza, aby sa povinný podiel programov s multimodálnym prístupom vo vysielaní RTVS určil ako podiel z celkového vysielacieho času programov vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb za kalendárny štvrťrok.



Novela mediálneho zákona má podľa schváleného návrhu nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré sú naviazané na iné zákony, napríklad zákon o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím.