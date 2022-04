Korčok a Lipavský: Vojna na Ukrajine má celosvetový dopad

Brusel 7. apríla (TASR) - Vojna na Ukrajine má širšie medzinárodné dopady a na agresiu Ruska reagujú aj krajiny mimo Severoatlantickej aliancie či EÚ. Uviedol to vo štvrtok po skončení dvojdňového zasadnutia ministrov zahraničných vecí NATO v Bruseli šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok, informuje spravodajca TASR.



Korčok pripomenul, že na rokovaniach sa okrem ministrov z 30 členských krajín Aliancie už tradične zúčastnili aj ich rezortní kolegovia z Fínska a Švédska, ako aj ministri zahraničných vecí krajín ašpirujúcich na členstvo v NATO (Gruzínska a Ukrajiny) a mimoriadne sa aj šéfovia diplomacií partnerských krajín Aliancie - Austrálie, Japonska, Južnej Kórey a Nového Zélandu.



"Už samotný fakt, že do Bruselu prišli zástupcovia týchto krajín, je silný odkaz toho, že vojna, ktorá prebieha na Ukrajine, v Európe, sa ani zďaleka netýka len Aliancie a EÚ, ale aj vzdialenejších krajín, ktoré vidia, že dopad vojny je globálny," povedal Korčok.



Zástupcovia partnerských krajín, napriek tomu, že sú zemepisne vzdialené, úplne jasne a zreteľne povedali, že prijmú sankcie voči Rusku, aby mu znemožnili pokračovať v jeho agresii.



Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský prítomnosť rezortných kolegov z krajín mimo Európy vníma tak, že otázka vojny na Ukrajine sa stala celosvetovou otázkou. "Na Ukrajine sa nebojuje iba za Ukrajinu alebo za bezpečnosť Európy, ale aj za tie najzákladnejšie princípy medzinárodného poriadku," konštatoval Lipavský s tým, že štáty v Ázii a Austrálii si to veľmi dobre uvedomujú.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)