Korčok a Naď si vo Washingtone uctili pamiatku diplomata Š. Osuského

Washington 3. februára (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok si vo Washingtone pripomenul pamiatku významného slovenského diplomata Štefana Osuského. TASR o tom vo štvrtok informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



Korčok v stredu spoločne s ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom položil kyticu na hrob Štefana Osuského (1889-1973) na washingtonskom cintoríne Oak Hill.



"Štefan Osuský je pre mňa vzorom diplomata, ktorý tvrdo, no zároveň inteligentne presadzoval záujmy svojho štátu v zahraničí," povedal Ivan Korčok. „Osuský rozumel významu vzťahov so západnými spojencami pre vznik a udržanie slobodného, nezávislého a demokratického štátu v strednej Európe, a tieto dokázal efektívne rozvíjať a využívať".



Štefan Osuský ako spoluautor Clevelandskej dohody spoluformoval americkú koncepciu povojnového usporiadania Európy a spolu s ďalšími krajanmi v USA dopomohol k naplneniu práva Slovákov a Čechov na sebaurčenie. Následne sa ako veľvyslanec v Londýne a v Paríži usiloval vybudovať mladému štátu reputáciu, ktorú zúročil v parížskych diplomatických rokovaniach. Ich výsledkom bolo vymedzenie československých hraníc Trianonskou mierovou zmluvou, ktorú podpísal spolu s vtedajším ministrom zahraničných vecí Edvardom Benešom.



Ministri si pamiatku Štefana Osuského uctili počas pracovnej návštevy vo Washingtone, v rámci ktorej majú byť podpísané dohody prehlbujúce spoluprácu so Spojenými štátmi v oblastiach obrany a rozvojovej pomoci.