Korčok a Naď: Záujmom SR je, aby situácia na Ukrajine neeskalovala

Bratislava 12. apríla (TASR) - Problémom pohybov ruských vojsk v ukrajinsko-ruskom pohraničí je, že nepoznáme ich cieľ, motiváciu, ani prečo sa dejú práve teraz a v danom zložení. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) to uviedol v pondelok po mimoriadnom zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. S ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) sa zhodli, že záujmom SR je, aby situácia neeskalovala a riešila sa na diplomatickej úrovni.



Korčok deklaroval, že slovenská diplomacia koná. „Aj ja vnímam znepokojenie a strach našich občanov. Úplne im rozumiem a ubezpečujem ich, že z nášho postoja pre nich nevyplýva žiadny problém, pretože žiadame len to, aby sa rešpektovali medzinárodné normy a aby došlo k posunu v mierovom riešení konfliktu na východe Ukrajiny,“ vyhlásil.



"Severoatlantická aliancia, ani SR ako jej člen žiaden vojenský útok nechystá a ani sa nepripravuje na útok, ktorý by mal vzniknúť zo strany kohokoľvek," ubezpečil minister obrany.







Presuny vojenských jednotiek po území vlastného štátu sú podľa Korčoka normálnou súčasťou výkonu suverenity daného štátu. "Ale k takémuto pohybu vojsk musí dochádzať transparentným spôsobom a v súlade s medzinárodnými štandardmi," vysvetlil. Práve nekomunikácia Ruska podľa neho vytvára napätie.



Korčok odmieta, že by Ruská federácia reagovala na cvičenie NATO. Potvrdil však, že sa koná cvičenie štátov Defender-Europe 21, ktoré je riadne ohlásené a notifikované.



Minister obrany skonštatoval, že v posledných dvoch týždňoch evidujú výrazné zvýšenie počtov ruských vojakov i techniky v pohraničných oblastiach. "Naším cieľom je, aby sa situácia neeskalovala," uviedol.







Zároveň upozornil aj na pribúdajúce počty incidentov a obetí, ktoré sa podľa neho blížia k číslam z roku 2014. Naď sa ohradil tiež voči dezinformáciám súvisiacimi s presunmi vojenskej techniky cez územie SR. Poukázal na to, že počty vojenských presunov klesajú. V roku 2019 evidovali napríklad 1383 cestných presunov, zatiaľ čo vlani 286. Hoci pripustil, že na zníženie mala vplyv aj pandémia, ani v súčasnom roku podľa neho nedosiahnu takéto čísla ako v minulosti. Odmieta, že by sa k ukrajinskej hranici presúvali vojská NATO.



Šéf slovenskej diplomacie dodal, že je slovenským záujmom, aby sa Ukrajina vyvíjala stabilne, keďže ide o bezprostredného suseda. K rozvoju však potrebuje obnoviť svoju suverenitu. Skonštatoval tiež, že SR rešpektuje ašpirácie Ukrajiny na spoluprácu s Európskou úniou a NATO. Ide však podľa neho o záležitosť, ktorá sa týka len Ukrajiny a týchto inštitúcií.



Rokovanie výboru sa uskutočnilo neverejne. Zúčastnil sa ho aj ukrajinský atašé pre obranu Bogdan Kharchuk, ktorý informoval o počtoch a rozmiestnení ruských vojsk.