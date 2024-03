Korčok a Pellegrini sa zhodli, že SR stagnuje a potrebuje posun

Bratislava 28. marca (TASR) - Slovensko stagnuje a potrebuje sa posúvať dopredu. Prezident krajiny síce nemá silné kompetencie na presadzovanie legislatívnych riešení, môže však otvárať témy a prinášať ich do politického priestoru. Zhodli sa na tom kandidáti na prezidenta Ivan Korčok a Peter Pellegrini v diskusnej relácii RTVS. Obaja si uvedomujú potrebu spolupracovať s vládou. Pellegrini sa obáva, že Korčok by to nedokázal, pretože chce byť protiváhou kabinetu. Korčok považuje za dôležitú aj nezávislosť prezidenta, no s vládou je pripravený spolupracovať na opatreniach pre ľudí.



"Hospodársky rast nedosahuje úroveň, akú by sme si želali," súhlasí Pellegrini. Súčasnú situáciu vyčíta aj predošlým vládam Igora Matoviča a Eduarda Hegera, ktorých súčasťou Korčok bol. Pellegrini tvrdí, že súčasná vláda napriek zlému stavu financií dokázala za uplynulé mesiace prijímať sociálne opatrenia, snaží sa naštartovať ekonomický rast prostredníctvom budovania a investícií. Dodal, že do prezidentského úradu by priniesol dlhoročné skúsenosti z politiky. Skonštatoval, že za svoju kariéru viedol delegácie do zahraničia a bol napríklad pri uzatváraní zmlúv so zahraničnými univerzitami.



Korčok podčiarkol aj potrebu vyriešiť odchody mladých ľudí do zahraničia. V ekonomickej oblasti môže podľa neho hlava štátu otvárať dvere podnikateľom aj regiónom a pomáhať im získavať investície. Aj v tomto by chcel spolupracovať s vládou Roberta Fica. "To sám urobiť nemôžem," podotkol s tým, že hoci má skúsenosti z diplomacie a kontakty, na prijímanie zmien k lepšiemu potrebuje spoluprácu s vládou. Ohradil sa pritom voči kritike predošlých vlád. Podčiarkol, že vtedy fungovala zahraničná politika, za ktorú zodpovedal. Podotkol, že napriek zlej situácii s pandémiou sa podarilo vládam v minulom volebnom období presadiť aj výrazné opatrenia v sociálnej oblasti. Napriek tomu uznal, že vláda bola nevyužitá príležitosť.



Čo sa týka otázky spolupráce s vládou, Korčok sa obáva Pellegriniho prílišnej "servílnosti" a Pellegrini snahy Korčoka byť protiváhou vláde za každú cenu. Pellegrini deklaroval, že by sa vláde dokázal postaviť vždy, keď by chcela postupovať v rozpore s Ústavou SR alebo sa spreneverila svojmu poslaniu. Kritizoval výroky opozičných politikov, podľa ktorých by zvolenie Korčoka znamenalo započatie konca súčasnej vlády. Hovorí o rozdeľovaní spoločnosti. Je však presvedčený o stabilite koalície a o tom, že sa im podarí dosiahnuť viac, ak sa budú vedieť najvyšší ústavní činitelia stretnúť a konštruktívne diskutovať.



Korčok reagoval, že o hrozbe Pellegriniho zvolenia pre stabilitu vládnej koalície nehovorí on, ale Pellegriniho koaličný partner a líder SNS Andrej Danko. "Slová pre mňa nie sú prázdne floskuly. Som pripravený spolupracovať s vládou," zdôraznil s tým, že rešpektuje ústavu. Myslí si však, že prezident by mal byť nezávislý a nielen predĺžená ruka vlády. Konať má podľa neho bez príkazov a má vedieť spájať.