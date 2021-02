Korčok: Albánsko urobilo pokrok v prístupovom procese do EÚ

Tirana 10. februára (TASR) - Albánsko urobilo pokrok v prístupovom procese s Európskou úniou a v reformách je potrebné pokračovať. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok v stredu počas návštevy Albánska, kde zavŕšil svoju pracovnú cestu po krajinách západného Balkánu. V Tirane rokoval s novou šéfkou albánskej diplomacie Oltou Xhačkovou.



Hlavným cieľom Korčokovej návštevy bolo prehĺbenie bilaterálnych vzťahov, predovšetkým v ekonomickej oblasti, a vyjadrenie podpory transformačným a reformným procesom Albánska na ceste do Európskej únie, informoval TASR tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



Šéf slovenskej diplomacie zároveň ocenil pokrok, ktorý Albánsko dosiahlo v uplynulom období v oblasti plnenia kritérií pre začatie prístupových rokovaní s EÚ, čo svedčí o silnej politickej vôli a odhodlaní krajiny približovať sa k svojim kľúčovým zahraničnopolitickým cieľom, uviedol tlačový odbor.



Podľa neho sa partneri v rokovaniach venovali aj rozvojovej a humanitárnej spolupráci. Slovensko v roku 2020 poskytlo Albánsku finančný príspevok vo výške 250.000 eur na rekonštrukciu po zemetrasení na severozápade krajiny z novembra 2019, ako aj mikrogranty v celkovej výške 40.000 eur, pričom v rámci dotácií pomáha realizovať niekoľko projektov prostredníctvom Slovak Aid. Rozvojová spolupráca s Albánskom bude prebiehať aj v roku 2021.



Minister Korčok na návšteve Albánska symbolicky odovzdal aj finančný príspevok Slovenskej republiky 30.000 eur na boj proti pandémii COVID-19.



"V týchto náročných časoch musia spojenci a priatelia stáť pri sebe a navzájom si pomáhať. Náš príspevok je dôkazom toho, že solidarita so spojencami je pre nás principiálnou záležitosťou," uzavrel minister Korčok.