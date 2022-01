Korčok: Bezpečnosť SR neohrozuje dohoda s USA, ale politika Smeru

Bratislava 9. januára (TASR) - Navrhnutá dohoda o obrannej spolupráci medzi SR a USA nijako neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť Slovenska. V reakcii na vystúpenie predstaviteľov strany Smer-SD, ktorí chcú iniciovať v tejto otázke referendum, to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS).



"Zahraničnopolitické a bezpečnostné postavenie Slovenska neohrozuje navrhovaná dohoda, ale politika Smeru," uviedol. Opozičnú stranu vyzval, aby nepolitikárčila s bezpečnosťou štátu a radšej vysvetlila, ako môže dohoda, ktorú uzavreli okrem iných pre posilnenie svojej bezpečnosti Poľsko a Maďarsko, byť hrozbou pre suverenitu Slovenska.



Korčok si dokonca myslí, že Smeru ide o "vytrhnutie" Slovenska z NATO. "Nejde o našu suverenitu, ale o to, ako vraziť klin medzi nás a spojencov, aj medzi nás a Maďarov a Poliakov," dodal Korčok.



Smer-SD na sobotňajšej tlačovej konferencii (8. 1.) oznámil, že chce na pôde Národnej rady SR iniciovať rokovanie o referende, ktorého témou by bola navrhovaná zmluva s USA a prítomnosť amerických vojsk na Slovensku. Smer pokladá zmluvu za nevýhodnú a porušujúcu suverenitu krajiny. Ak sa mu nepodarí rokovať o téme na pôde parlamentu, chce dosiahnuť referendum petíciou.