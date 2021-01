Korčok:Bezpečnostná stratégia ukazuje, ako reagovať na nestabilný svet

Bratislava 28. januára (TASR) - Úlohou novej Bezpečnostnej stratégie SR je mať zhodu na tom, ako vládne zložky zareagujú na bezpečnostné výzvy a nestabilný svet. Po schválení dokumentu v parlamente to na tlačovej konferencii vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS). Návrhy zákonov sa následne budú odvolávať na tento dokument. Za jeden z nových bezpečnostných fenoménov označil dezinformácie, preto ho mrzí, že sa šíria aj z úst poslancov parlamentu.



Bezpečnostná stratégia je podľa šéfa slovenskej diplomacie posolstvom pre všetky zložky štátu, ktoré majú na starosti kybernetickú bezpečnosť alebo boj proti hybridným hrozbám, že v tejto veci sa musí konať. Z dokumentu vyplývajú úlohy pre rezorty. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) má podľa neho viesť pracovnú skupinu zameranú na aktualizáciu bezpečnostného systému. Na Úrade vlády SR sa pripravuje celoštátna koncepcia na boj proti dezinformáciám a v rezorte obrany koncepcia boja s hybridnými hrozbami.



Dokument reaguje na zmenu bezpečnostného prostredia, ktoré je ovplyvňované vysokou mierou dynamiky, no zároveň sa vyznačuje nízkou mierou predvídateľnosti. Stratégia pomenúva hodnoty a záujmy Slovenska, identifikuje bezpečnostné hrozby a riziká a definuje nástroje a spôsob ich použitia v rámci bezpečnostnej politiky štátu. Podľa ministra Korčoka je Slovensko aj naďalej bezpečnou krajinou, aby sa tento stav udržal, musí sa k bezpečnosti pristupovať zodpovedne, komplexne, nadstranícky a s víziou.



Korčok označil debatu v Národnej rade (NR) SR za korektnú, váži si aj kritické hlasy, ak sú vyargumentované. Odmietol tvrdenia, že bezpečnostná stratégia otvára dvere pobytu cudzích vojsk na území SR. Označil to za klamstvo, ktoré šíria poslanci za ĽSNS. "Neporadíme si s dezinformáciami, ak budú vychádzať priamo zo strán, ktoré sú zastúpené v Národnej rade," dodal.



Dokument bol naposledy aktualizovaný v roku 2005. Vo štvrtok poslanci NR SR schválili jeho nové znenie. Bezpečnostná stratégia konštatuje, že globálna bezpečnosť sa vo viacerých ohľadoch zhoršila, čo má priamy dosah na bezpečnosť a odolnosť SR. Hrozby a výzvy, ktorým čelíme, sú podľa nej čoraz zložitejšie, previazanejšie, bezprostrednejšie a majú väčšie dôsledky na našu bezpečnosť.