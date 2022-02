Korčok: Bratislava bola spomenutá ako možné mesto mierových rozhovorov

Bratislava 27. februára (TASR) - Hlavné mesto SR Bratislava bolo ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským spomenuté ako jedno z možných miest na mierové rozhovory medzi Ukrajinou a Ruskom. V nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12 to potvrdil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS).



Bratislava bola podľa šéfa slovenskej diplomacie spomenutá, pretože intenzita politických kontaktov medzi ukrajinským prezidentom a slovenskými politickými predstaviteľmi je v ostatných dňoch veľká. "Aj Zelenskému to zrejme vychádza tak, že 'poďme' do Bratislavy. Premiér SR i prezidentka SR sú s ním denne v kontakte," povedal Korčok.



Situáciu na Ukrajine označil ako "bezprecedentnú vojnu". Ukrajina je však podľa neho zomknutá a bráni sa ruskej vojenskej agresii. "Nie je to tak, ako si niekto myslel, že Ukrajina do niekoľkých hodín 'kľakne'," vyhlásil minister. Zároveň si myslí, že nie všetci Rusi schvaľujú kroky ruského prezidenta Vladimira Putina.



"Je nutný tvrdý apel na Rusko okamžite zastaviť vojenskú akciu a stiahnuť vojská," povedal Korčok s tým, že treba ísť k rokovaciemu stolu, no Ukrajina k nemu nemôže ísť s "pištoľou pri hlave".



Slovensko podľa ministra pomáha Ukrajine, a to humanitárne i vojensky. Potvrdil, že v nedeľu popoludní vláda SR schváli ďalšiu vojenskú pomoc pre Ukrajinu vo forme munície. V Kyjeve naďalej funguje veľvyslanectvo SR. "Ambasáda poskytuje momentálne útočisko trom slovenským novinárom, českému i britskému novinárovi, šiestim afganským občanom i trom Ukrajincom," priblížil šéf slovenskej diplomacie.



Prvotná odveta Rusku vo forme sankcií je podľa Korčoka už minulosť a v nedeľu budú ministri zahraničných vecí rokovať o ďalších opatreniach. "Majú mať zásadný charakter. Zastaviť ďalšie financovanie konfliktu," uviedol. Korčok súhlasí so vstupom Ukrajiny medzi členské štáty Európskej únie. Ukrajine je podľa neho potrebné dať tento politický signál, hoci, ako tvrdí, Ukrajinci musia prejsť istú spoločenskú cestu. "Aj symbolické 'my vás prijmeme' má v tejto chvíli veľkú mobilizačnú hodnotu pre tých, ktorí bránia Ukrajinu," poznamenal.