Korčok chce pridať a stretnúť sa s kandidátmi, ktorí nepostúpili

Bratislava 24. marca (TASR) - Ivan Korčok, ktorý získal najviac hlasov voličov v prvom kole prezidentských volieb, vníma výsledok ako povzbudivý. Je si však vedomý, že v druhom kole musí "pridať". Stretnúť sa chce s kandidátmi, ktorí nepostúpili do druhého kola, a rokovať s nimi o podpore. Uviedol to v nedeľu pre RTVS.



"Nie sme v oslavnej nálade, od prvej minúty dňa sme si vedomí, že sme v druhom kole, a to rozhodne," podotkol Korčok. "Musíme pridať. Som si toho veľmi dobre vedomý," dodal s tým, že uspieť môže, len ak osloví ešte širšie spektrum voličov, teda aj voličov vládnej koalície.



Korčok priblížil, že už diskutoval aj s kandidátmi, ktorí nepostúpili do druhého kola a ktorí zastávajú jeho víziu. Menoval Igora Matoviča, Jána Kubiša, Patrika Dubovského a Krisztiána Forróa. Predpokladá, že sa mu podarí s nimi stretnúť aj osobne a že nájdu prieniky vo svojich prioritách.