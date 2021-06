Korčok: Digitálne technológie treba modelovať v prospech človeka

Bratislava 30. júna (TASR) - Rozvoj digitálnych technológií je globálnou realitou, ktorú však treba modelovať v prospech človeka a spoločnosti. Povedal to v stredu slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok na konferencii venovanej tzv. digitálnemu humanizmu, ktorá sa v Slavkovskom formáte konala v Rakúsku. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.



Korčok sa na konferencii v obci Poysdorf v spolkovej krajine Dolné Rakúsko zúčastnil spolu s rakúskym ministrom pre európske a medzinárodné záležitosti Alexandrom Schallenbergom a českým ministrom zahraničných vecí Jakubom Kulhánkom.



Rezortní partneri sa takto stretli pri príležitosti symbolického odovzdania ročného predsedníctva regionálnej spolupráce v rámci Slavkovského formátu (SR, ČR, Rakúsko), ktoré Rakúsko odovzdalo Česku.



Korčok pripomenul, že stretnutie prebehlo len pár dní po tragédii na južnej Morave, kde po tornáde hlásili viacero obetí na životoch i obrovské materiálne škody. Slovenský minister ďalej uviedol, že slovenská aj rakúska vláda susednému Česku v tejto súvislosti poskytli okamžitú pomoc, čo je podľa neho dôkazom dôležitosti regionálnej spolupráce v rámci krajín Slavkovského formátu.



Jednou z tém vzájomných diskusií ministrov boli výzvy, ktoré do každodenného života prinášajú digitalizácia a moderné technológie, a to predovšetkým s ohľadom na ich ľudskoprávny, bezpečnostný, ako aj medzinárodno-politický rozmer. V tejto súvislosti hovorili ministri najmä o dezinformačných vplyvov, zodpovednosti za obsah zverejňovaný na internete či kybernetickej bezpečnosti.



Ministri zároveň poukázali na potrebu štandardov digitálneho a technologického rozvoja, ktoré budú dbať na jednotlivcov a zachovanie morálky. „Moderné technológie a čoraz častejšie aj umelá inteligencia sa stávajú súčasťou našich každodenných životov. V mnohom nám pomáhajú, nemali by sme však zabúdať ani riziká, ktoré v sebe môžu skrývať," povedal Korčok.



V danom kontexte šéfovia diplomacií ocenili viaceré legislatívne iniciatívy Európskej komisie, ktorých spoločnou ambíciou je vytvorenie komplexného súboru európskych pravidiel a koordinovaný prístup k takýmto výzvam.



„Úžitok Európanom prinesú moderné technológie nielen vďaka rozširujúcim sa funkcionalitám, ale práve vtedy, keď sa budú zároveň rozvíjať v súlade so základnými právami, hodnotami a demokratickými princípmi, na ktorých je Únia založená," uzavrel Korčok.