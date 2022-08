Korčok: Eskalácia napätia medzi Prištinou a Belehradom nikomu nepomôže

Priština/Bratislava 1. augusta (TASR) - Ďalšia eskalácia napätia medzi Prištinou a Belehradom podľa šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka (nominant SaS) nikomu nepomôže. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že jediným kľúčom k normalizácii vzťahov a k pokroku na európskej ceste pre obe strany je konštruktívny dialóg.



Najnovšie napätie vo vzťahoch Belehradu a Prištiny vyvolalo opatrenie, podľa ktorého osoby vstupujúce na územie Kosova so srbskými dokladmi totožnosti ich mali od 1. augusta počas pobytu na kosovskom území nahradiť dočasným dokladom. Kosovské úrady v pondelok oficiálne oznámili, že posunú začiatok uplatňovania nariadenia s cieľom upokojiť napätie, v dôsledku ktorého etnickí Srbi zablokovali cesty, spustili vzdušné sirény a strieľali do vzduchu, informovala agentúra AP.



Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell na sociálnej sieti privítal rozhodnutie Prištiny odložiť uplatnenie nariadenia. Očakáva, že "všetky zátarasy budú okamžite odstránené".



Kosovo jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska vo februári 2008. Väčšina členských štátov EÚ ju uznala, avšak Cyprus, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko tak doteraz neurobili. Rozhovory medzi Kosovom a Srbskom pod záštitou Európskej únie, ktoré sa začali v roku 2011, zatiaľ neviedli k normalizácii vzťahov.