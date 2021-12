Korčok: EÚ aj NATO sú pripravené na dialóg s Ruskom

Bratislava 20. decembra (TASR) - Európska únia aj Severoatlantická aliancia (NATO) sú pripravené na dialóg s Ruskom. Vyhlásil to v pondelok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ivan Korčok (nominant SaS) po rokovaní s českým rezortným partnerom Janom Lipavským, ktorý pricestoval na svoju prvú zahraničnú návštevu vo funkcii šéfa diplomacie.



"Nevyhnutným predpokladom na to, aby bol dialóg zmysluplný, je, že musí dôjsť k deeskalácii situácie zo strany Ruskej federácie. Vieme si predstaviť dialóg s Ruskom o bezpečnosti v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), potom vo formáte Rady NATO-Rusko a zaujíma nás aj strategický dialóg medzi USA a Ruskom," povedal Korčok.



Nový šéf českej diplomacie k tejto téme dodal, že vo vzťahu k Rusku si musia Európska únia aj NATO zachovať jednotu.



"Musíme mať jednotný postoj, ktorý bude rešpektovaný v Moskve. Z hľadiska Českej republiky je to tá hlavná bezpečnostná garancia - byť dobrým a spoľahlivým partnerom," povedal Lipavský.



Ivan Korčok dodal, že zatiaľ čo je Západ na dialóg pripravený, zo strany Ruska tento dialóg chýba. Podľa šéfa slovenskej diplomacie "sme sa práve preto" ocitli v tejto situácii.



"Vzťahy medzi Ruskom a Západom nie sú dobré - ak to tak chcete. To znamená, že EÚ - rovnako ako NATO - signalizuje v tejto chvíli to podstatné pre Ruskú federáciu. Nie je prípustné, aby sa v medzinárodných vzťahoch hralo s hrozbou použitia sily, ktorá sa bude dotýkať suverenity a vôbec existencie európskeho štátu, v tomto prípade Ukrajiny. Aj tie slová a odkazy, ktoré padajú z jednej a druhej strany, treba vnímať ako súčasť nejakého diplomatického úsilia, aby sme o veciach komunikovali, ale predovšetkým, aby sa zabránilo ďalšej eskalácii," vyhlásil Korčok.



Jan Lipavský priznal, že aktuálne bilaterálne vzťahy medzi ČR a Ruskom sú na "veľmi nízkej úrovni" a z pozície svojej funkcie sa bude zaujímať o to, akým spôsobom "je ich možné reštartovať".



Obaja ministri na úvod tlačovej konferencie zdôraznili, že bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Českom sú kvalitné a nadštandardné.



"Základom sú dobré bilaterálne vzťahy. ČR a SR spolupracujú v mnohých oblastiach. Hovorili sme spolu o tom, ako vidíme ďalšiu spoluprácu medzi našimi krajinami aj spoluprácu s Maďarskom a Poľskom vo formáte V4," spresnil Korčok.



"Vzťahy medzi ČR a SR sú kvalitné a nadštandardné. Tieto vzťahy majú základ v medziľudských vzťahoch. Sú previazané obchodne a kultúrne a je to fenomén, ktorý nemá vo svete obdobu," dodal Lipavský.



Český minister zahraničných vecí návštevou Slovenska absolvoval svoju prvú zahraničnú cestu od vymenovania do funkcie. V utorok sa Lipavský zúčastní na rokovaní ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej štvorky (V4) a Turecka v Budapešti.