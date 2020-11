Korčok: EÚ by mala komunikovať s Ruskom o situácii v Bielorusku

Bratislava 19. novembra (TASR) – Najdôležitejším cieľom vo vzťahu k Bielorusku je v tejto chvíli zastaviť masívne represálie. EÚ by sa o to mala pokúsiť aj prostredníctvom komunikácie s Ruskou federáciou. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) to uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii.



"Neverím, že Moskve je jedno, aj v súvislosti s tým, že má s Bieloruskom špeciálny štatút, aké hrubé porušovanie ľudských práv je v Minsku na dennom poriadku," poznamenal Korčok s tým, že od prezidentských volieb bolo v Bielorusku zadržaných okolo 30.000 osôb.



"Samozvaný prezident (Alexandr - pozn. TASR) Lukašenko dôsledne realizuje trojbodový scenár," doplnil. Prvým bodom mala byť podľa Korčoka manipulácia volieb, druhým sú represálie s cieľom zastrašiť obyvateľstvo. Tretím bodom má byť snaha „zadusiť“ zárodok politickej alternatívy, ktorá by mohla ohroziť jeho mocenské postavenie.



"Som rád, že v EÚ máme jednotu. Odmietame výsledky volieb a samomenovanie Lukašenka za prezidenta," dodal s tým, že EÚ voči Bielorusku prijala dva balíky sankcií. Európska komisia podľa neho zároveň pripravuje ekonomický plán pre demokratické Bielorusko.



V prípade odchodu Veľkej Británie z EÚ, takzvanému brexitu, sa 31. decembra končí prechodné obdobie. "Veľká Británia už nie je členom EÚ, ale prechodné obdobie nám malo dať priestor, aby sme sa vedeli pripraviť na budúcnosť. Keď odíde Veľká Británia z EÚ nielen de iure, ale aj de facto," poznamenal.



Šéf slovenskej diplomacie doplnil, že možné sú dva scenáre – dohoda a nedohoda EÚ s Veľkou Britániou. "Európsky parlament potrebuje šesť týždňov na ratifikáciu tejto dohody. Stále nemáme súhlas v troch oblastiach – rybolove, riešení sporov a nastavení férových podmienok pre pôsobenie britských subjektov na vnútornom trhu," doplnil. V prípade nedohody bude podľa neho nutné upraviť vzťahy s Britániou na bilaterálnej úrovni. Minister zopakoval, že prioritou SR je, aby prišlo k dohode.