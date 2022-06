Korčok: EÚ musí vysvetliť, že za vysoké ceny potravín nemôžu sankcie

Brusel/Luxemburg 20. júna (TASR) - Európska únia musí vyvinúť značné diplomatické úsilie vo svete, aby vysvetlila, že za zvyšujúcimi sa cenami potravín nie sú jej sankcie proti Rusku, ale ruská agresia voči Ukrajine. Uviedol to minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok v rámci pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu, o ktorom informuje spravodajca TASR.



Korčok potvrdil, že hlavnou témou diskusií bola snaha EÚ pomôcť Ukrajine pri vývoze jej obilia. Zdôraznil, že krajiny eurobloku musia lepšie koordinovať všetky kapacity, ktoré majú. Znamená to, že z Ukrajiny je potrebné vyviezť obilie na sever po železnici, najmä do Poľska, a na juh do Rumunska.



Dodal, že na prevoz ukrajinských obilnín je pripravené aj Slovensko, ale je to aj vec konkurencieschopnosti, cien za prepravu obilia a problémom je tiež menší dostatok vagónov, čiže kapacít, ktorými disponuje slovenská strana. "Ale verím, že aj Slovensko sa dokáže na tejto veci podieľať, lebo sa to týka nás všetkých," odkázal.



Korčok zároveň upozornil na skutočnosť, že vo svete vzniká dojem, akoby hlavným vinníkom rastu cien obilnín boli sankcie EÚ, čo podľa neho nie je pravda. "My sami cítime, že musíme so zvyškom sveta hovoriť podrobnejšie, že problémom nie sú sankcie, ale problémom je ruská agresia," spresnil.



Pomoc EÚ má podľa neho dve roviny. Na jednej strane je snaha dostať ukrajinské obilniny na svetové trhy, aby nenarastali ceny a nehrozil hladomor. Druhá rovina je politická, čo znemená, že Únia musí využiť svoje diplomatické aktivity po svete a vysvetľovať, prečo má ruská agresia voči Ukrajine také ničivé dôsledky.



"Do tretice treba dodať, že to, ako sa Rusko hrá s cenami plynu a využíva naše závislosti, tak je vidieť, že podobne využíva aj ceny poľnohospodárskych komodít. Chcem povedať, že žiadne sankcie EÚ nie sú uvalené na poľnohospodárske plodiny a komodity, a preto to, čo Rusko robí, cielené akcie na dvíhanie cien, je snaha, aby sme sa dostali pod ešte väčší politický tlak, než pod akým sa nachádzame," opísal situáciu.



Korčok dodal, že Rada ministrov vyzvala Ruskú federáciu, aby odblokovala ukrajinské čiernomorské prístavy a situáciu s vývozom obilia ešte viac nezhoršovala. "Hlavný odkaz je, že tak ako sa Rusko nemá zahrávať s plynom a závislosťami na ňom, tak nie je žiaden dôvod vystaviť svet do situácie, aby kontinenty ako Afrika trpeli vysokými cenami agrokomodít," uviedol.



Šéf slovenskej diplomacie zároveň potvrdil, že Slovensko podporuje udelenie štatútu kandidátskej krajiny EÚ pre Ukrajinu a Moldavsko, a vyjadril nádej, že splnia všetky požadované podmienky zo strany EÚ. To podľa neho platí aj o Gruzínsku, ktorému Európska komisia zatiaľ štatút kandidátskej krajiny neodporučila, Korčok však spresnil, že to by nemalo odrádzať občanov Gruzínska od európskej integrácie, a vyjadril presvedčenie, že len čo Tbilisi splní potrebné podmienky, Gruzínsko tento štatút dostane.