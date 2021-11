Korčok: EÚ nie je dokonalá, ale problémy v Európe bez nej nevyriešime

Florencia 22. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ivan Korčok vystúpil v pondelok na pôde Európskeho univerzitného inštitútu (EUI) v talianskom Fiesole (Florencia) s prednáškou v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Témou bola budúcnosť Európskej únie (EÚ) z pohľadu Strednej Európy. TASR o tom informoval Komunikačný odbor MZVEZ.



"EÚ nie je bez chýb a nie je ani dokonalá. Neviem si však predstaviť, že by sa v Európe dal ktorýkoľvek zásadný problém vyriešiť mimo EÚ," zdôraznil Korčok.



Podľa šéfa slovenskej diplomacie leží na spoločnom európskom stole veľa nedoriešených otázok z minulosti, medzi ktoré patrí "dobudovanie menovej únie, vnútorného trhu, ale aj to, ako sa vysporiadať s migráciou. Súčasťou debaty (o budúcnosti EÚ) zároveň musí byť aj sebakritický pohľad na malý vplyv Únie v oblasti zahraničnej politiky," vyhlásil Korčok.



Minister zdôraznil, že mnohé problémy Európska únia nevyrieši za nás. Konkrétne spomenul napríklad reformy v oblasti zdravotníctva, alebo školstva.



"Je na nás všetkých, aby sme si túto domácu úlohu zvládli sami a až potom, tak ako je veľmi často dobrým zvykom, obviňovali zo zlyhania Európsku úniu. Zároveň je škoda, ak sme dnes svedkami sporu, ako je uplatňovanie princípu právneho štátu, pretože Európska únia je postavená práve na ňom," dodal šéf slovenskej diplomacie.



Cieľom Korčokovej prednášky bolo podľa MZVEZ priblížiť slovenský a stredoeurópsky pohľad na budúcnosť EÚ, diskutovať s mladými ľuďmi o kľúčových európskych témach.



"Diskusiu s mladými ľuďmi o kľúčových európskych témach a ich predstavách o tom, ako má Európska únia vyzerať, považujem dlhodobo za veľmi dôležitú. Ich názor ma zaujíma, lebo práve mladých sa budúcnosť Európy týka najviac," napísal Korčok na sociálnej sieti Facebook.



Po prednáške nasledovala diskusia ministra s prítomnými študentmi a výskumníkmi z EUI, ako aj z Univerzity vo Florencii a zástupcami akademickej, odbornej a širokej talianskej verejnosti, ku ktorej sa prostredníctvom telemosta pripojili aj slovenskí študenti z Univerzity Komenského v Bratislave, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.



"Symbolicky sme tak vytvorili univerzitný most medzi Talianskom a Slovenskom, ktorý na diskusiu určite nadviaže ďalšími konkrétnymi aktivitami a projektmi," dodal šéf slovenskej diplomacie na Facebooku.



EUI je medzinárodnou organizáciou a vedúcou výskumnou univerzitou v oblasti sociálnych vied. Tento inštitút bol založený v roku 1972 a svoje brány otvoril o štyri roky neskôr. Slovensko je súčasťou EUI od konca roka 2019 a aktuálne v inštitúte pôsobia dvaja slovenskí výskumníci. EUI sa svojimi aktivitami zapája do CoFoE za účasti popredných talianskych a európskych politických predstaviteľov.



CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Účastníci občianskych panelov sú zo všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z panelov je vo veku do 25 rokov.