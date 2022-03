Korčok: Ambasádu v Kyjeve sme evakuovali

Prečítajte si aj: Bezvízový styk pre držiteľov diplomatických pasov z Ruska sa zruší



Bratislava 2. marca (TASR) - Slovenskú ambasádu v ukrajinskom Kyjeve evakuovali, diplomatický konvoj už smeruje na Slovensko. Informoval o tom minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) pred stredajším rokovaním vlády. Informoval o zrušení bezvízového styku pre držiteľov diplomatických pasov Ruskej federácie.Korčok ozrejmil, že rozhodnutie o evakuácii zastupiteľského úradu v Kyjeve prišlo po zhodnotení situácie s našimi bezpečnostnými zložkami, čakalo sa na vhodnú bezpečnostnú situáciu. Diplomatický konvoj má tvoriť desať áut a 26 osôb.uviedol s tým, že sú v ňom aj cudzí štátni príslušníci, novinári z Británie, Nemecka, ale aj občania Ukrajiny a deti. Rezort podľa jeho slov ďalej situáciu na Ukrajine sleduje, no ostáva neprehľadná. Nechcel špekulovať, či ruské vojská úplne obkľúčia Kyjev a znemožnia odchod civilistov z mesta.Čo sa týka zrušenia bezvízového styku, Korčok uviedol, že ide o krok koordinovaný s ostatnými štátmi Európskej únie. Znamená to teda, že držitelia diplomatických pasov Ruskej federácie si budú musieť žiadať o víza.ozrejmil. Priznal, že na stole je aj možnosť vyhostenia ruských diplomatov, no zatiaľ k tomu krajiny nepristúpili. Podstatné sú podľa jeho slov teraz najmä kroky v podobe ekonomických sankcií.Dodal, že rokovania zástupcov Ukrajiny a Ruska môžu byť úspešné len vtedy, keď Ruská federácia zastaví vojenskú operáciu.podčiarkol. Podporuje požiadavky Ukrajiny, aby sa Rusko okamžite stiahlo z územia suverénnej Ukrajiny.Korčok rozumie aj požiadavke ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na vstup jeho krajiny do Európskej únie. Podotkol však, že stať sa plnou súčasťou Únie a jej vnútorného trhu sa nedá len politickým rozhodnutím. "Viem si predstaviť hľadať formu členstva v politickom zmysle, ale nedá sa predbehnúť plnoprávne členstvo len takýmto rozhodnutím. Politicky stojíme za takouto úvahou. Každý však musí byť schopný fungovať v EÚ, Ukrajina potrebuje na toto čas. Niet sporu, že aj tým, ako Ukrajina bráni svoju vlasť, svoje hodnoty a bráni aj nás, patrí do EÚ," uzavrel.