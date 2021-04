Korčok hovoril so svojim ukrajinským kolegom o situácii na hraniciach

Bratislava/Kyjev 7. apríla (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok hovoril vo štvrtok so svojím ukrajinským rezortným partnerom Dmytrom Kulebom o pohyboch ruských síl neďaleko ukrajinských hraníc, pričom Kyjevu opäť vyjadril podporu slovenskej vlády. Šéf rezortu diplomacie SR o tom informoval na Twitteri.



"Hovoril som so svojím ukrajinským kolegom Dmytrom Kulebom o súčasnej situácii na východe Ukrajiny a sústreďovaní ruských vojakov. Ubezpečil som ho, že slovenská vláda naďalej podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny. Budeme v kontakte," napísal Korčok.



Znepokojenie v súvislosti s pohybmi ruských vojakov v blízkosti hraníc s Ukrajinou vyjadril v utorok aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý štvrtok obvinil Moskvu zo sústreďovania vojakov na hraniciach s Ukrajinou. Solidaritu s Ukrajinou v tejto súvislosti vyjadrili aj Spojené štáty, Veľká Británia i Európska únia.



Pentagón minulý týždeň oznámil, že americké jednotky v Európe boli v súvislosti s vývojom situácie na východe Ukrajiny uvedené do stavu zvýšenej pohotovosti.



Kremeľ presuny svojich jednotiek nepoprel. Uviedol však, že Moskva tým "nikoho neohrozuje" a že vojakov môže po svojom území presúvať podľa vlastného uváženia.



Ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny vypukol v roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský Krymský polostrov a časti Donbasu ovládli proruskí separatisti. Kyjev a západné štáty obviňujú Moskvu z poskytovania ozbrojenej podpory donbaským separatistom, čo Rusko popiera.