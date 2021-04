Korčok i Kulhánek veria v čo najlepšie nastavenie podmienok cestovania

Bratislava 28. apríla (TASR) - Pokiaľ by cestovanie vďaka pripravovanému tzv. európskemu COVID pasu cez leto nefungovalo, mali by sa podmienky cestovania medzi Českou republikou a Slovenskom nastaviť čo najlepšie. Vyhlásil to minister zahraničných vecí ČR Jakub Kulhánek počas návštevy svojho rezortného partnera v Bratislave Ivana Korčoka. Zhodli sa, že cestovanie medzi krajinami by malo byť čo najslobodnejšie, no zároveň bezpečné. Pripomenuli, že v oboch krajinách sa pandemická situácia vyvíja priaznivo.







Európsky COVID pas by mal uľahčiť cestovanie cez leto, ale podľa Kulhánka sa musíme pripraviť aj na to, že nebude fungovať. "Pokiaľ nebude COVID pas, veľmi by som si prial, aby sme so Slovenskom nastavili podmienky čo najlepšie, aby občania mohli cestovať, ale aby mohli cestovať bezpečne," vyhlásil Kulhánek.







Korčok pripomenul, že Slovensko nemá so žiadnou inou susediacou krajinou tak dlhý zoznam výnimiek pre cestujúcich občanov či podnikateľov ako s ČR. Ubezpečil, že hneď ako to bude možné, budú Česi a Slováci môcť cestovať.







Partneri sa zhodli, že obe krajiny sú si navzájom stále dôležitými turistickými destináciami. Korčok na spoločnej tlačovej konferencii oznámil, že slovenská vláda opätovne vytvára agentúru Slovak travel v Prahe.