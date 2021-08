Korčok: Je predčasné začínať diskusiu o uznaní Talibanu

Bratislava 19. augusta (TASR) - Je predčasné začínať akúkoľvek diskusiu o uznaní Talibanu, uviedol vo štvrtok slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok s tým, že tento výrok adresuje aj niektorým predstaviteľov Európskej únie.



"Považujem za úplne predčasné, a to hovorím aj na adresu niektorých predstaviteľov EÚ, rozbiehať akúkoľvek diskusiu o uznaní Talibanu," povedal Korčok na brífingu s premiérom Eduardom Hegerom a ministrom obrany Jaroslavom Naďom.



Nijaký predstaviteľ EÚ zatiaľ priamo nevyzval na uznanie tohto afganského militantného hnutia, šéf diplomacie EÚ Josep Borrell však túto možnosť definitívne nevylúčil.



"Taliban vyhral vojnu, takže sa s ním budeme musieť rozprávať," povedal Borrell po mimoriadnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí EÚ. Zdôraznil však, že to neznamená, že EÚ rýchlo pristúpi k oficiálnemu uznaniu vlády Talibanu.



Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas po zasadnutí uviedol, že Západ bude hodnotiť talibov "podľa ich činov".



Šéf slovenskej diplomacie zároveň pripomenul, že "Taliban musí sám sebe zodpovedať v tejto chvíli základnú otázku, či sa chce vrátiť do spôsobu vládnutia v rokoch 1996 – 2001". Z územia Afganistanu za vlády Talibanu totiž vtedy operovala teroristická organizácia al-Káida, ktorá uskutočnila útoky voči USA i viacerým európskym krajinám, dodal Korčok.



Bojovníci Talibanu obsadili v nedeľu afganské hlavné mesto Kábul prekvapujúco ľahko a zvrhli vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a alianciou NATO. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol z krajiny.