Korčok: Je v našom záujme posilňovať vzťahy so Slovákmi v zahraničí

Bratislava 25. mája (TASR) - Je v záujme krajiny posilňovať vzťahy so Slovákmi žijúcimi v zahraničí a využiť ich potenciál na rozvoj Slovenska. Uviedol to v utorok na zasadnutí Rady vlády SR pre krajanské otázky minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS).



Korčok spolu so štátnymi tajomníkmi ministerstiev školstva, kultúry, vnútra, financií a predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí rokovali o rozdelení dotácií na krajanské aktivity a infraštruktúrne projekty krajanov v roku 2021. Témou bol aj aktuálny stav vydávania osvedčení Slovákov žijúcich v zahraničí.



„Rada vlády pre krajanské otázky bude aj počas tejto vlády rozvíjať vzťahy s tradičnou komunitou Slovákov, ktorí našli svoju vlasť v zahraničí v minulom storočí. Musíme sa však zamerať na novú slovenskú diaspóru, teda na tých krajanov, ktorí zo Slovenska odišli po roku 1989. Je v našom záujme posilňovať vzťahy so Slovákmi žijúcimi v zahraničí a využiť ich potenciál na rozvoj našej krajiny," zdôraznil Korčok.



Súčasťou zasadnutia bola aj prezentácia hlavných cieľov a aktuálneho stavu prípravy novej Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021 - 2025.



Rada vlády SR pre krajanské otázky je poradným a konzultačným orgánom vlády SR v oblasti vzťahov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.