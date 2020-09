Korčok je znepokojený v súvislosti so situáciou v Náhornom Karabachu

Bratislava/Jerevan 28. septembra (TASR) - Slovensko sa pripája k výzvam medzinárodného spoločenstva na bezodkladné zastavenie bojových akcií v oblasti Náhorného Karabachu. Povedal to v pondelok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Juraj Tomaga.



"Chcel by som za Slovenskú republiku vyjadriť vážne znepokojenie z obnovenia bojov v konfliktnej zóne Náhorného Karabachu, ktoré si už teraz vyžiadalo ďalšie obete vrátane civilistov," povedal Korčok.



Slovensko sa podľa neho preto pripája k výzvam medzinárodného spoločenstva na bezodkladné zastavenie bojových akcií, zníženie napätia a nastolenie prímeria.



"Strany konfliktu aj týmto naliehavo vyzývam na bezpodmienečný návrat k rokovaciemu stolu s cieľom hľadania mierového riešenia pod záštitou spolupredsedov Minskej skupiny OBSE," povedal.



Európska únia vyzvala v pondelok regionálne mocnosti, aby nezasahovali do bojov v Náhornom Karabachu, ktorý je predmetom sporov medzi Arménskom a Azerbajdžanom, a odsúdila "vážnu eskaláciu" napätia, ktorá ohrozuje regionálnu stabilitu.



Čína aj Rusko vyzvali obe strany konfliktu na zdržanlivosť a Severoatlantická aliancia apelovala na "okamžité" zastavenie násilných akcií.



Boje medzi arménskymi separatistami a azerbajdžanskou armádou, ktoré v Náhornom Karabachu prebiehajú od nedele, si už vyžiadali desiatky mŕtvych a stovky zranených.



Azerbajdžan v reakcii na boje vyhlásil stanné právo, platiace od pondelka, a tiež nočný zákaz vychádzania (od 21.00 h do 06.00 h) v hlavnom meste Baku a niekoľkých ďalších mestách a okresoch, ktoré sú blízkosti frontovej línie v Náhornom Karabachu.



Náhorný Karabach (Náhorná karabašská republika) je medzinárodne neuznaný štát na území Azerbajdžanu pod vojenskou kontrolou Arménska. O územie Náhorného Karabachu, kde približne 95 percent obyvateľstva tvoria Arméni, vedú Arménsko a Azerbajdžan dlhoročný spor.