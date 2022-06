Korčok: Jednou z aktivít diplomacie je práca so zahraničnými Slovákmi

Bratislava 6. júna (TASR) - Jednou z dôležitých aktivít slovenskej diplomacie je práca so slovenskými profesionálmi žijúcimi v zahraničí. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) pri príležitosti pondelkového samitu Slovak Global Network. TASR o tom informovalo komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR).



"Jednou z dôležitých aktivít slovenskej diplomacie je práca s našimi rodákmi v zahraničí. Záleží mi na ich názore a skúsenostiach, pretože spoločne vieme posúvať našu krajinu vpred," uviedol Korčok.



Pri prepájaní Slovenska so svetom a prezentácii krajiny, či jej vyspelosti a pokroku, zohráva podľa šéfa slovenskej diplomacie nezastupiteľnú úlohu aj kultúra a umenie. "Aj preto sme na pôde rezortu diplomacie umiestnili expozície toho najlepšieho zo slovenského výtvarného umenia," povedal minister.



Slovak Global Network je iniciatíva, ktorá je adresovaná všetkým slovenským profesionálom žijúcim za hranicami krajiny. Vytvára nástroje a príležitosti na prepájanie komunít, firiem, neziskových organizácií a angažovaných ľudí, Slovákov doma aj v zahraničí. Poskytuje priestor na zviditeľnenie ich dobrých nápadov a aktivít a podporuje medzisektorovú spoluprácu, čím napomáha rozvoju Slovenska.