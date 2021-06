Korčok: Konzulárna služba je pre búrky v ČR v pohotovosti

Praha/Bratislava 25. júna (TASR) - Slovenský zastupiteľský úrad, osobitne konzulárna služba, sú v plnej pohotovosti v súvislosti so silnými búrkami, ktoré vo štvrtok večer zasiahli oblasť južnej Moravy. Slovensko zároveň Česku ponúklo všetku svoju dostupnú pomoc.



Uviedol to v piatok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok, ktorý podľa vlastných slov komunikoval od rána so svojím českým rezortným partnerom Jakubom Kulhánkom.



Korčok tiež potvrdil, že slovenské úrady dosiaľ nemajú nijaké informácie, že by medzi obeťami českých búrok boli aj slovenskí občania. Kulhánkovi vyjadril Korčok za SR veľkú ľútosť.



"Samozrejme ponúkol som akúkoľvek pomoc, ktorú Slovenská republika môže poskytnúť, a potvrdzujem, že v tejto veci už komunikujú príslušné rezorty, najmä vnútra, obrany a zdravotníctva," dodal Korčok vo vyjadrení, ktoré agentúre TASR poskytol hovorca rezortu diplomacie Juraj Tomaga.



Záchranári na južnej Morave v spojitosti so štvrtkovými silnými búrkami zaznamenali prinajmenšom tri obete na životoch a približne 200 zranených, uvádza spravodajský server Novinky.cz. Veľké škody boli hlásené z obcí Lužice, Hrušky, Mikulčice a Moravská Nová Ves.