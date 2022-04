Korčok: Krajiny NATO zvažujú poskytovanie modernejších zbraní Ukrajine

Brusel 7. apríla (TASR) - Krajiny Severoatlantickej aliancie musia byť pripravené pomôcť Ukrajine aj s dodávkami modernejších zbraní, nielen tých sovietskeho typu. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok po skončení dvojdňového rokovania ministrov zahraničných vecí NATO v Bruseli, informuje spravodajca TASR.Minister zahraničných vecí Ukrajiny Dmytro Kuleba prišiel na rokovanie do Bruselu s požiadavkou, aby členské krajiny NATO poskytli Ukrajine viac zbraní na obranu.uviedol Korčok.Konštatoval, že s nevôľou vníma, keď časť "extrémnej" slovenskej opozície aj po takýchto záberoch bez zábran preberá ruskú propagandu a spochybňuje, čo sa tam dialo a vytvára okolo toho hmlu.povedal Korčok.Za Slovensko, ktoré tiež Ukrajine vojensky pomáha, v Bruseli otvorene povedal, že aj vzhľadom na možný vývoj konfliktu, je potrebné, aby bolo čo najviac spojeneckých krajín, ktoré vojensky pomáhajú Ukrajine.uviedol šéf slovenskej diplomacie.Ak by tento konflikt mal trvať dlhšie, nastane fáza, že vojenská pomoc bude musieť byť nielen v podobe vojenskej techniky sovietskeho typu, no bude sa prechádzať aj na sofistikovanejšiu pomoc zo západnej časti Aliancie.V podobnom duchu sa vyjadril aj šéf českej diplomacie Jan Lipavský.povedal Lipavský.Na otázku TASR či hovoril s Kulebom o pomoci Slovenska pri oprave vojenskej techniky, ako o to Ukrajina požiadala, Korčok odpovedal, že išlo o politické rokovania, nie technické v zmysle o aký typ vojenskej techniky a o aký počet opravovaných zbraní sa jedná.povedal Korčok.