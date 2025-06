Korčok kritizuje Blanára za drahé čistky v rezorte

Bratislava 5. júna (TASR) - Člen opozičného PS a exminister zahraničných vecí Ivan Korčok kritizuje šéfa rezortu diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) za státisícové personálne „čistky“ na ministerstve v čase konsolidácie. Podľa ministra Korčok vyjadreniami manipuluje verejnosť a spochybňuje to, že ľuďom má byť vyplatené jednorazovo všetko, na čo majú zo zákona nárok.



„V čase konsolidácie, keď si celá krajina uťahuje opasky, dvíha sa DPH a rušia sa štátne sviatky, musel rezort zahraničia pre čistky Juraja Blanára vyplatiť prepusteným zamestnancom takmer milión eur,“ vyhlásil Korčok. Podľa neho sú to peniaze, ktoré dnes v rozpočte ministerstva chýbajú a mohli sa použiť inak. „Nie je to však len finančná strata. Je to aj strata profesionálna, odborná, kapacitná, ľudská a reputačná,“ doplnil.



Blanár hovorí o manipulácii. „Predchádzajúce vlády za účasti pána Korčoka zničili verejné financie tak, že Slovensko zadlžili o viac ako 20 miliárd eur. My to musíme po nich naprávať a konsolidovať, aby sme opäť štát postavili na nohy. A keď sa nenapĺňajú klamstvá PS a pána Korčoka o nimi vymyslenej izolácii alebo o tom, že vraj chceme vystúpiť z EÚ či o ďalších nezmysloch, tak manipuluje verejnosť o údajných politických čistkách a spochybňuje to, že ľuďom má byť vyplatené jednorazovo všetko, na čo majú nárok zo zákona,“ uviedol v reakcii.