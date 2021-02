Korčok: Kuciak a Kušnírová až do svojej tragickej smrti hľadali pravdu

Bratislava 20. februára (TASR) - Ján Kuciak a Martina Kušnírová sa stali symbolom boja proti korupcii, apelom na ochranu slobodnej žurnalistiky a až do svojej smrti neúnavne hľadali pravdu. V predvečer tretieho výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej to vyhlásil minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS).



"Ján a Martina zmenili Slovensko. Títo mladí ľudia sa stali symbolom boja proti korupcii a súčasne apelom na ochranu slobodnej žurnalistiky. Nebáli sa nastavovať moci kritické zrkadlo a až do svojej tragickej smrti neúnavne hľadali pravdu," skonštatoval šéf slovenskej diplomacie.



Pripomenul, že Slovenská republika sa ako člen Koalície pre slobodu médií zaviazala k aktívnej podpore a ochrane novinárov a pracovníkov médií. "Ochrana novinárov je kľúčová v každej demokratickej spoločnosti a vražda týchto dvoch mladých ľudí nám to nemilosrdne pripomína," uzavrel Korčok.