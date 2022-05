Korčok: Kukan je svetlým príkladom spôsobov,ktoré spoločnosť potrebuje

Bratislava 31. mája (TASR) - Historické rozhodnutia sa rodia, keď sa správni ľudia ocitnú v správnom čase na správnom mieste. V kariére Eduarda Kukana bolo takýchto rozhodnutí mnoho. Píše to na obálke knihy Eduarda Kukana "Diplomat - Moja cesta" minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Knižnú novinku pokrstil v utorok v priestoroch Národného tenisového centra (NTC) v Bratislave spolu s prezidentom Slovenského tenisového zväzu (STZ) Miloslavom Mečířom.



"Je to len niekoľko týždňov, čo sme sa rozlúčili s človekom, ktorého sme mali skutočne radi. Eduarda Kukana som vnímal ako človeka múdreho a príjemného, ako diplomata zručného, skúseného a rešpektovaného, a nakoniec ako politika zanieteného pre budúcnosť svojej krajiny," uviedol Korčok. Podľa neho bol Eduard Kukan kultivovaný elegán, vzdelaný a inteligentný spoločník do debaty. "Tak si ho budem pamätať ja a mnohí ďalší. Samozrejme, ako to aj názov knihy napovedá, v diplomacii našiel svoje poslanie a pre mňa ako mladého diplomata a neskôr jeho štátneho tajomníka bolo cťou a veľkou profesionálnou skúsenosťou s ním spolupracovať," zdôraznil Korčok na prezentácii knihy bývalého šéfa slovenskej diplomacie.



"Tridsať rokov môjho profesionálneho života som bol v blízkosti Eduarda Kukana. Začínal som ako elév, keď on už bol veľký pojem, veľvyslanec Československa, neskôr veľvyslanec SR v OSN," povedal pre TASR Korčok. Autor knižnej novinky je podľa neho príkladom diplomata v politike. "Ale tá diplomacia neznamená slabosť, neznamená, že nemáte názor, postoj. Dôležité sú spôsoby, Eduard Kukan je svetlým príkladom spôsobov, ktoré spoločnosť dnes potrebuje," poznamenal Korčok a zároveň zdôraznil, že pre Slovensko je dôležitá pamäť. "Budúci rok má naša vlasť 30 rokov, je veľmi dôležité, aby sme cez osobné príbehy a osudy zaznamenávali púť, ktorú sme prešli od roku 1993. Eduard Kukan bol pri všetkom, pre tento štát, ktorý sa denne borí s mnohými problémami, je dôležitá pamäť, niektoré veci si treba pamätať a treba ich dať na papier. Som veľmi rád, že u Eduarda Kukana sa to podarilo," uzavrel.