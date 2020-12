Korčok: Ľutujem, že SR musela zablokovať závery Rady EÚ k rozširovaniu

Bratislava 18. decembra (TASR) - Slovensko zablokovalo prijatie návrhu záverov k rozširovaniu, ktorý bol predložený na štvrtkové (17. 12.) rokovanie Rady EÚ. Podľa ministra zahraničných vecí SR Ivana Korčoka (nominant SaS) totiž dokument neprimeraným spôsobom vnáša do agendy citlivé otázky vo vzťahoch medzi členskými štátmi EÚ a kandidátskymi krajinami. TASR o tom v piatok informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Slovensko je dlhodobým podporovateľom procesu rozširovania Európskej únie na základe plnenia stanovených kritérií zo strany kandidátskych a pristupujúcich krajín. "V tejto súvislosti oceňujeme silnú snahu nemeckého predsedníctva dosiahnuť v danej agende pozitívny a viditeľný posun. Zároveň však vyjadrujeme sklamanie nad tým, že členským štátom sa nepodarilo dosiahnuť ďalší krok v prístupových rokovaniach so Severným Macedónskom a Albánskom," uviedol rezort diplomacie.



Prijatie návrhu záverov Rady EÚ k rozširovaniu sa Slovensko spolu s Českom rozhodli zablokovať. "Tento dokument totiž z nášho pohľadu neadekvátnym spôsobom vnáša do agendy citlivé historické otázky vo vzťahoch medzi členskými štátmi EÚ a kandidátskymi krajinami. Takýto prístup, bohužiaľ, narúša dôveryhodnosť procesu rozširovania a motiváciu krajín plniť si svoje úlohy a prístupové kritériá," zdôraznil Korčok.



Ako uviedlo MZVEZ SR, Slovensko je naďalej pripravené spolupracovať s nadchádzajúcimi predsedníctvami v Rade EÚ s cieľom dosiahnutia dohody o otvorení prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom.