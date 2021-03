Korčok: Napätie medzi Tureckom a EÚ treba riešiť dialógom

Ankara/Bratislava 16. marca (TASR) - Súčasné napätie v bilaterálnych vzťahoch medzi Tureckom a EÚ by sa mali riešiť vzájomným dialógom, vrátane situácie vo východnom Stredomorí, pričom je potrebné zachovať pravidlá medzinárodného práva a suverenity. V utorok sa tak počas pracovnej návštevy tureckej Ankary vyjadril šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok. TASR o tom informoval tlačový odbor ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEV).



Počas návštevy Turecka Korčok so svojím rezortným partnerom Mevlütom Čavušogluom rokoval o témach bilaterálnej spolupráce, o vzťahoch medzi Tureckom a EÚ, boji proti pandémii koronavírusu, konflikte Turecka a Grécka o ložiská ropy a zemného plynu vo východnom Stredomorí, aktuálnom vývoji na Blízkom a Strednom východe, ako aj o prispôsobení NATO na nové bezpečnostné výzvy.



"Vzájomné vzťahy medzi EÚ a Tureckom prechádzajú v súčasnosti vážnou skúškou. Musíme sa ale navzájom rešpektovať ako partneri a v rámci toho dbať na ľudské práva, ako aj na princípy právneho štátu, ktorý je základným pilierom demokracie a samotnej EÚ," vyjadril sa Korčok a dodal, že Slovensko sa chce usilovať o posilnenie vzájomnej dôvery medzi euroblokom a Ankarou.



Korčok tiež zdôraznil, že Turecko je pre EÚ "významným spojencom a partnerom" v mnohých oblastiach. Ako príklad vyzdvihol pomoc tureckej vlády so starostlivosťou o vyše štyri milióny utečencov. Slovensko zas Turecko podporuje v boji proti medzinárodnému terorizmu.



Slovenský minister zahraničných vecí si v Ankare uctil pamiatku hlavného predstaviteľa Pražskej jari Alexandra Dubčeka položením kytice pri jeho buste v parku nesúcom Dubčekovo meno. Korčok tiež k položil veniec k mauzóleu Mustafu Kemala Atatürka, zakladateľa Tureckej republiky.



Z Turecka Korčok odcestoval do Azerbajdžanu.