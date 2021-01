Korčok: Nástupom prezidenta Bidena sa výrazne zlepšia vzťahy EÚ a USA

Bratislava 20. januára (TASR) - Nástupom nového amerického prezidenta Joea Bidena sa výrazne zlepšia vzťahy medzi Európskou úniou (EÚ) a USA. Doteraz sa nevyvíjali dobre. Uviedol to počas stredajšieho rokovania vlády minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS).



"V ostatnom období, a nielen počas pôsobenia prezidenta (Donalda-pozn. TASR) Trumpa, sa Spojené štáty a Európa vzájomne od seba vzďaľovali. Začali sme, bohužiaľ, žiť v takých vzdialených svetoch. Američania vo svojom, my vo svojom," poznamenal Korčok.



Očakáva štyri najdôležitejšie oblasti spolupráce medzi Spojenými štátmi a EÚ. Patrí medzi ne oblasť ekonomiky a obchodu. "Nezabúdajme, že Spojené štáty a EÚ sú najväčšie ekonomické bloky. Spolu vytvárame obrovský ekonomický priestor a tu vidím šancu vrátiť sa k agende ekonomickej a obchodnej spolupráce, lebo tak sa vytvárajú pracovné miesta," podotkol minister. Druhou oblasťou je zodpovednosť voči klíme a návrat USA ku klimatickej dohode. Ďalšou je obrana a bezpečnosť a poslednou oblasťou je podľa neho spolutvorba partnerstva voči Číne.



Dobrou správou sú podľa ministra aj nominácie na vysoké posty v americkej politike. Korčok pripomenul, že USA aj Európa majú zodpovednosť za to, ako svet vyzerá. Nemôžu si podľa neho dovoliť vzájomné napätie medzi sebou.