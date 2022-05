Korčok: Návšteva Bidenovej je potvrdením výborných vzťahov

Bratislava 7. mája (TASR) - Návšteva prvej dámy USA Jill Bidenovej je potvrdením výborných slovensko-amerických vzťahov. Uviedol to šéf slovenského rezortu zahraničia Ivan Korčok (nominant SaS).



Minister vníma jej návštevu "aj ako prejav uznania za to, že naša vláda a občania stoja za Ukrajinou a denne to preukazujú konkrétnymi činmi."



Prvá dáma USA pricestovala na Slovensko v sobotu popoludní. V nedeľu (8. 5.) odcestuje do Košíc a Vyšného Nemeckého. Okrem iného sa stretne s ukrajinskými ženami a deťmi, humanitárnymi pracovníkmi a Slovákmi, ktorí podporujú rodiny utečencov.



V pondelok (9. 5.) sa podľa agentúry AP plánuje stretnúť s členmi slovenskej vlády a prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.