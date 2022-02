Korčok:Návšteva ministrov S3 na Ukrajine je znakom trojitej solidarity

Na snímke sprava ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, rakúsky šéf diplomacie Alexander Schallenberg, jeho slovenský kolega Ivan Korčok a český šéf diplomacie Jan Lipavský vzdávajú hold pri pamätníku padlých, ktorí prišli o život počas rusko-ukrajinskej vojny v Kyjeve v utorok 8. februára 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev 8. februára (TASR) - Spoločná návšteva ministrov zahraničných vecí Slovenska, Česka a Rakúska v pondelok a utorok na Ukrajine je "znakom trojitej solidarity". Vyhlásil to v Kyjeve minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. TASR jeho vyjadrenie prevzala z agentúry Ukrinform.Korčok zdôraznil, že Ukrajina má slobodnú voľbu, pokiaľ ide o cestu, ktorou sa chce rozvíjať, a vyzdvihol, že v tomto smere urobila veľký pokrok.povedal Korčok. Zdôraznil nutnosť rešpektovať hlavné princípy, na ktorých bola postavená Európa po roku 1989.Pokiaľ ide o pomoc Ukrajine zo strany Slovenska, diplomat spomenul najmä slovenské projekty v lokalite Stanycia Luhanska i to, že slovenská strana poskytujena prečerpávanie plynu cez svoje územie na Ukrajinu.Český minister Jan Lipavský uviedol, že krajiny tzv. Slavkovského formátu (S3) – Česko, Slovensko a Rakúsko – stoja pevne na strane Ukrajiny.Ako pripomenula agentúra Ukrinform, ministri v rámci svojej návštevy zavítali v pondelok aj na východ Ukrajiny, kde na ruskej strane spoločnej hranice už niekoľko týždňov badať zvyšujúcu sa koncentráciu ruských jednotiek.Šéf českej diplomacie zopakoval, že ruské požiadavky, aby sa NATO zaviazalo neprijať Ukrajinu za svoj členský štát, sú neakceptovateľné. Kyjev si podľa Lipavského musí vybrať sám, či sa priblíži Severoatlantickej aliancii a Európskej únii. Dodal, že Česko v týchto snahách Ukrajinu podporuje.Cesta šéfov diplomacií S3 na Ukrajinu má podľa rakúskeho ministra Alexandra Schallenberga vyslať. Schallenberg upozornil, že situácia na Ukrajine sa Rakúska bytostne týka, keďže z Viedne je to na Ukrajinu bližšie než do najzápadnejšej rakúskej spolkovej krajiny Vorarlbersko.Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba po rokovaní s trojicou svojich kolegov zdôraznil, že Ukrajina potrebuje od Európskej únie, pokiaľ ide o jej možné členstvo v európskom bloku. Podľa Kulebu Ukrajina pre Rusko nepredstavuje nebezpečenstvo vojensky, ale tým, že bude silným a fungujúcim štátom.Svojich rezortných kolegov Kuleba upozornil, že teraz sa tvoríAgentúra APA dodala, že trojica ministrov krajín Slavkovského formátu sa predtým stretla s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom a popoludní s prezidentom Volodymyrom Zelenským.Na Ukrajinu v posledných dňoch zavítalo viacero predstaviteľov členských krajín Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, ktorí chcú Kyjevu v mene svojich krajín vyjadriť podporu a hľadať spôsoby, ako znížiť napätie v tejto časti Európy.V utorok pricestovala do Kyjeva aj šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková, ktorá má tiež v pláne navštíviť konfliktnú oblasť na východe krajiny.Z Moskvy v utorok do Kyjeva priletel francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý rokoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.V stredu zavíta do ukrajinskej metropoly poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau.