Korčok: Nemecko je náš strategický partner

Bratislava/Berlín 7. mája (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok absolvoval svoj prvý telefonický rozhovor s nemeckým rezortným partnerom Heikom Maasom. Nemecko v tejto súvislosti označil za strategického partnera Slovenska. Informoval o tom vo štvrtok tlačový odbor MZVaEZ SR.



"Nemecko je naším strategickým partnerom a ukázalo sa to aj počas pandémie, keď táto krajina poskytla svoje dopravné kapacity aj pre našich občanov. Rovnako sme ale na iných miestach postupovali aj my," uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



Ministri hovorili aj o bilaterálnych vzťahoch SR a Nemecka, ktoré Korčok označil za vynikajúce, a tiež o vzájomnej "nadštandardnej" hospodárskej spolupráci. Diskutovali tiež o nadchádzajúcom predsedníctve Nemecka v Rade Európskej únie v druhom polroku 2020, o vývoji situácie ohľadom koronavírusu a o koordinácii na úrovni EÚ.



Šéf slovenskej diplomacie využil rozhovor aj na to, aby nemeckému partnerovi predstavil priority novej slovenskej vlády. "Poukázal som na silné proeurópske a proatlantické smerovanie nového kabinetu, pričom nielen v ekonomickej oblasti je strategickým partnerom práve Nemecko. Aj preto je dôležité, aby sme ekonomické opatrenia prijímané v EÚ v súvislosti s pandémiou úzko koordinovali aj s touto krajinou," poznamenal Korčok.



Otváranie ekonomík považujú obe strany za nevyhnutné, no zároveň je podľa nich potrebné postupovať opatrne s cieľom udržať pozitívny vývoj. Dôležitá je podľa nich aj komunikácia voči občanom a kontrola šírenia nepotvrdených správ ohľadom nákazy.



"V tomto kontexte je podstatné aj dostatočné informovanie ohľadom podpory poskytnutej od EÚ a jej členských štátov," uzavrel slovenský minister.