Korčok: Nemecko odmietlo výnimku pre vodičov nákladnej dopravy

Bratislava 18. februára (TASR) - Nemecko nesúhlasí s udelením výnimky pre vodičov nákladnej dopravy, ktorí sa musia pri vstupe do krajiny preukázať negatívnym testom na nový koronavírus nie starším ako 48 hodín. Pred popoludňajším rokovaním vlády o tom informoval šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS). Nemeckého partnera žiadal, aby sa táto povinnosť zrušila, alebo aby sa lehota predĺžila na 72 hodín. Nemecko s požiadavkou nesúhlasilo. Spolu s partnermi z Česka a Rakúska o výnimke vo štvrtok rokoval so šéfom nemeckej diplomacie Heikom Maasom. Korčok chce o výnimkách naďalej rokovať a chce, aby sa téma otvorila aj na pôde EÚ. Nemecko podľa neho sľúbilo riešenie technických problémov pri vstupe občanov do krajiny.



"V tejto chvíli sme nenašli na nemeckej strane súhlas s tým, aby sa test úplne zrušil alebo sa predĺžila jeho platnosť zo 48 na 72 hodín. S výsledkom rokovania nie som spokojný," povedal Korčok novinárom. "Zotrvávame na našich pozíciách a myslíme si, že pri absolútne legitímnej snahe každej krajiny urobiť maximum, aby sa zabránilo šíreniu vírusu, musíme dávať pozor na to, aby sme nepoškodili ekonomiku, aby sme ďalej nevytvárali prekážky pri plynulých dodávkach a pohybe tovaru," doplnil.



Korčok spolu s českými a rakúskymi kolegami chcú Nemecko naďalej podrobne informovať o týchto problémoch. "Dal som inštrukciu našim zástupcom v Bruseli, aby sme otvárali túto otázku aj na pôde EÚ, aby sme spoločnými silami hľadali riešenie, ktoré nebude spôsobovať tieto problémy," doplnil.



Slovenskí vodiči kamiónov mali podľa Korčoka problémy aj s registráciou, keď mali uviesť adresu karantény v Nemecku. Objavili sa tiež problémy so vstupom Slovákov do Nemecka prichádzajúcich z Belgicka či Holandska, teda krajín, ktoré nie sú vyhlásené ako rizikové územia. Podľa Korčoka nechceli našich občanov pustiť len preto, že sú zo Slovenska. Výsledkom rokovania je, že Nemecko má tieto technické problémy riešiť "uspokojivým spôsobom".



Nové pravidlá pre vodičov platia od 14. februára. Za štyri dni sa podľa šéfa slovenskej diplomacie potvrdili obavy a na hraniciach sa vytvárali kolóny. "Sme v kontakte s predstaviteľmi vodičov nákladnej dopravy na Slovensku, ktorí potvrdzujú, že požiadavka na 48-hodinový test je pre nich nerealizovateľná, preto som za Slovensko tlmočil požiadavku minimálne predĺžiť lehotu na 72-hodinový test," vysvetlil Korčok.