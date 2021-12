I. Korčok neplánoval ísť na zimné olympijské hry v Pekingu

Bratislava 14. decembra (TASR) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) sa neplánuje zúčastniť na zimných olympijských hrách 2022 (ZOH) v čínskom Pekingu. Šéf slovenskej diplomacie to uviedol počas rokovania vlády, pričom zdôraznil, že o účasti ani nerozmýšľal, preto jeho absenciu na hrách netreba automaticky spájať s apelmi na diplomatický bojkot olympiády.



"Osobne nepotrebujem vyjadriť svoj postoj k športovému podujatiu preto, aby som vyjadril svoj hodnotový postoj, hodnotový kompas," zdôraznil Korčok, pripomínajúci svoj konzistentný postoj k "legitímnym otázkam smerujúcim k oblasti ľudských práv v Číne".



"Moje postoje k tejto otázka sú zrozumiteľne komunikované," zdôraznil Korčok.



Diplomatický bojkot ZOH 2022 v Pekingu oznámili minulý týždeň USA v súvislosti s "genocídou" Číny voči ujgurskej menšine v regióne Sin-ťiang i ďalším porušovaním ľudských práv. Pripojili sa k nim Kanada, Austrália a Veľká Británia.



Slovenskí europoslanci vyzvali pripojiť sa k výzve predstaviteľov SR.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová i predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) oznámili, že do Číny neplánovali ísť. Prezidentka sa stotožňuje s výhradami, ktoré stoja za výzvou na diplomatický bojkot, podľa Kollára by Slovensko malo túto iniciatívu koordinovať v súčinnosti s Európskou úniou. Hovorkyňa predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽANO) Ľubica Janíková 9. decembra uviedla, že premiér sa tejto téme bude venovať v najbližšom možnom období.